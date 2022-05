Babbel uruchamia darmowe kursy językowe dla Ukraińców

Kursy stworzone zostały przez ekspertów i obejmują poziomy od początkującego do średnio-zaawansowanego, umożliwiając szybką naukę. Kursy językowe są dostępne w aplikacji Babbel, którą można pobrać w Apple App Store, Google Play oraz na babbel.com. Kursy są również dostępne za pośrednictwem tej strony, która zawiera dodatkowe oferty dla uchodźców z Ukrainy: ua.babbel.com

Dla użytkowników języka ukraińskiego uczących się języka angielskiego i niemieckiego, kursy dostępne są na poziomach A1 i B1, od nowicjusza do średnio-zaawansowanego. Obejmują wprowadzenie, podstawowe wyrażenia, zadawanie pytań i opisywanie wydarzeń. Dla osób ukraińskojęzycznych uczących się języka polskiego dostępne są poziomy od A1 do A2, od nowicjusza do początkującego, które obejmują wprowadzenie, wyrażenia potoczne i opowiadanie o życiu codziennym. Kursy te zostały opracowane z zachowaniem rygorystycznych zasad obowiązujących w całej ofercie językowej Babbel, w oparciu o badania naukowe, doświadczenia uczniów i wiedzę dydaktyczną. Kursy dla nowicjuszy będą dostępne od razu, natomiast kursy dla początkujących i średniozaawansowanych ukażą się w ciągu najbliższego miesiąca.

Oprócz kursów językowych, Babbel opracował szereg materiałów dodatkowych, w tym artykuły poradnikowe na temat przyjazdu do Niemiec i Polski, a także słowniczek do nauki języka ukraińskiego dla obywateli krajów przyjmujących. Ponadto Babbel udostępnia przestrzeń biurową dla ukraińskich organizacji humanitarnych w biurze w Berlinie, gdzie centrum wolontariatu oferuje wsparcie w zakresie opieki i zakwaterowania uchodźców, w tym działania na rzecz integracji dzieci, kampanie informacyjne, call-center i organizację dostaw pomocy.