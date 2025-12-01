Automarket ma być pierwszym ekosystemem mobilności w Polsce

W skrócie:

Automarket.pl jest otwarty dla wszystkich od 1.12.2025

Sprzedaż wzrosła o 72% r/r w III kwartale

Cel: TOP 3 motoryzacyjnych platform w Polsce

Platforma zarabia na finansowaniu, nie ogłoszeniach

Do 2027: +200 tys. nowych klientów PKO BP

Wartość finansowania wzrośnie o 2 mld zł rocznie

Dlaczego to ważne?

Zmiany dotyczą zarówno klientów indywidualnych, firm, jak i dealerów samochodowych w Polsce. Automarket.pl, wspierany przez produkty finansowe Grupy PKO Banku Polskiego, umożliwia teraz każdemu wystawianie ogłoszeń motoryzacyjnych oraz korzystanie z leasingu, kredytu czy wynajmu pojazdów. Platforma już dziś generuje około 900 transakcji miesięcznie i notuje stabilny, dwucyfrowy wzrost.

W III kwartale 2025 roku sprzedaż na Automarket.pl wzrosła aż o 72% rok do roku, co jest jednym z najwyższych wyników na polskim rynku motoryzacyjnym online. To pierwszy taki projekt w kraju, który integruje otwartą tablicę ogłoszeń z kompleksową ofertą finansowania i usług dodatkowych.

Automarket.pl przyjmuje ogłoszenia od wszystkich użytkowników – osób prywatnych, firm oraz dealerów – od 1 grudnia 2025 roku. Dotychczas platforma była skierowana głównie do dealerów i klientów banku, teraz dostępna jest dla każdego zainteresowanego sprzedażą lub zakupem auta.

Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą korzystać z darmowych ogłoszeń na start oraz szerokiej oferty finansowania pojazdów – leasingu, kredytu czy najmu. Model biznesowy opiera się na zarabianiu na usługach finansowych, a nie pobieraniu opłat za publikację ogłoszeń.

Jakie są cele Automarket.pl na polskim rynku?

Celem Automarket.pl jest wejście do TOP 3 motoryzacyjnych platform ogłoszeniowych w Polsce oraz osiągnięcie pozycji lidera w zakresie finansowania online zakupu samochodów. Prognozy PKO Leasing zakładają utrzymanie dynamiki wzrostu sprzedaży powyżej 60% rok do roku do końca 2025 roku.

Tomasz Bogus, Prezes Zarządu PKO Leasing: - Uruchomienie ekosystemu mobilności to milowy krok w rozwoju Automarket.pl i realizacja zarówno strategii „Numer 1 i kropka” Grupy PKO Banku Polskiego, jak również założeń strategii Grupy PKO Leasing. Dzięki otwartej tablicy ogłoszeniowej wyprzedzamy konkurencję pod względem funkcjonalności.

Platforma zamierza także poszerzyć ofertę o starsze auta używane poprzez model peer-to-peer. Obecnie aż 85% transakcji motoryzacyjnych w Polsce dotyczy samochodów używanych, a Automarket.pl skupia się głównie na autach do pięciu lat.

Jaka jest skala działalności Automarket.pl?

W 2020 roku Automarket.pl sprzedał 671 aut, a w 2024 roku już 5900 pojazdów. Aktualnie miesięczna liczba transakcji wynosi około 900 sztuk. Do końca 2027 roku platforma ma pomóc pozyskać około 200 tys. nowych klientów dla PKO Banku Polskiego oraz zwiększyć wartość finansowania pojazdów o dodatkowe 2 mld zł rocznie.

Arkadiusz Zaremba, Dyrektor Automarket.pl: - Dążymy do tego, żeby w segmencie nowych aut oferować modele wszystkich producentów obecnych na polskim rynku... Olbrzymi potencjał widzimy jednak w obszarze używanych samochodów.

Dodatkową zachętą są darmowe ogłoszenia dla wszystkich użytkowników oraz preferencyjne warunki dla klientów PKO Banku Polskiego.

Jakie inne ekosystemy uruchomił PKO Bank Polski?

Automarket to drugi z trzech ekosystemów zapowiedzianych przez Grupę PKO Banku Polskiego w strategii „Numer 1 i kropka”. Pierwszym był projekt realizowany wspólnie z Allegro – Allegro KLIK (nowa metoda płatności z cashbackiem do 3%) oraz Allegro Kapitał (pożyczki dla przedsiębiorców do 500 tys. zł bez dokumentów).

Dzięki tym inicjatywom bank rozwija ofertę embedded finance i staje się partnerem codziennych potrzeb klientów detalicznych i biznesowych.

Szerszy kontekst

Według GUS, w Polsce w 2024 roku zarejestrowano ponad 1 mln używanych samochodów osobowych. Rynek aut używanych odpowiada za ponad cztery piąte wszystkich transakcji motoryzacyjnych w kraju.

Warto zapamiętać:

Automarket.pl otwiera się dla wszystkich użytkowników od grudnia

Darmowe ogłoszenia dostępne na start dla każdego

Model biznesowy oparty o finansowanie pojazdów

Celem jest pozyskanie +200 tys. nowych klientów PKO BP

Platforma planuje zwiększyć wartość finansowania o +2 mld zł rocznie

Pierwszy taki kompleksowy ekosystem mobilności online w Polsce

Badanie nie było prowadzone – dane pochodzą z komunikatu prasowego PKO Leasing oraz statystyk platformy Automarket.pl za lata 2020-2025.

Źródło: PKO Leasing / Grupa PKO Banku Polskiego