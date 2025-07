Apartamenty Świnoujście - komfort, dobra lokalizacja i relaks blisko plaży

Komfortowe apartamenty Świnoujście

Dzięki starannie zaprojektowanym wnętrzom zyskujesz pełną wygodę zarówno podczas letnich wakacji, jak i poza sezonem. Każdy przytulny apartament posiada pełne wyposażenie, w tym pełni wyposażony aneks kuchenny, który umożliwia samodzielne przygotowywanie posiłków. W wielu lokalach znajdują się niezależne sypialnie, co daje więcej przestrzeni i komfortu podczas pobytu w gronie rodzinnym lub z przyjaciółmi. Na terenie obiektu funkcjonuje również rozbudowana Strefa Relaksu, dostępna w budynku Lividus – znajdziesz tam basen, jacuzzi oraz trzy rodzaje saun. Takie udogodnienia dostępne są dla wszystkich gości i podnoszą standard całego pobytu. Do dyspozycji gości** pozostają także miejsca odpoczynku na świeżym powietrzu oraz zielone dziedzińce idealne do relaksu.

Lokalizacja w sercu kurortu z widokiem na park i promenadę

Wszystkie apartamenty Świnoujście dostępne w ofercie ApartPark zlokalizowano blisko plaży, dzięki czemu poranne spacery wzdłuż brzegu są codziennością. Położenie blisko promenady oraz w sąsiedztwie Parku Zdrojowego gwarantuje przyjemną atmosferę i piękne widoki, które towarzyszą każdemu dniu urlopu. Sam kompleks znajduje się w samym centrum Świnoujścia, ale jednocześnie w zacisznym otoczeniu – spokojna okolica sprzyja odpoczynkowi od miejskiego zgiełku. W pobliżu znajduje się również strefa gastronomiczna, nadmorska aleja spacerowa i ścieżki rowerowe, które prowadzą do pobliskich Międzyzdrojach i przez malowniczą wyspę Uznam. Takie połączenie dostępności i naturalnego otoczenia czyni tę lokalizację wyjątkową na całym polskim wybrzeżu.

Nowoczesne wnętrza i przestrzeń idealna do odpoczynku blisko plaży

Decydując się na pobyt w ApartPark, zyskujesz nie tylko wygodne łóżko i pełne wyposażenie, ale także duży taras, który stanowi przedłużenie strefy relaksu we własnym apartamencie. W zależności od potrzeb możesz wybrać lokal z widokiem na dziedziniec, z balkonem lub z dostępem do przestrzeni na dachu. W budynku Lividus udostępniono też wspólny taras widokowy, z którego można obserwować plażę i panoramę miasta. Apartamenty zostały wykonane na wysokim poziomie, co widać w wykończeniu i wyposażeniu każdego pomieszczenia. Dla zmotoryzowanych gości dostępne jest miejsce garażowe lub garaż podziemny, dzięki czemu nie musisz martwić się o parkowanie w sezonie. Łatwy dostęp do windy i przestrzeni wspólnych sprawia, że z pobytu mogą komfortowo korzystać także osoby starsze i rodziny z dziećmi.

Najlepsze apartamenty w mieście Świnoujście

Na miejscu czeka na Ciebie miła obsługa, która pomoże w formalnościach i udzieli wskazówek dotyczących atrakcji. Rezerwując bezpośrednio, otrzymasz dodatkowe korzyści – m.in. darmowe wejście do strefy wellness i zniżkę w restauracji. W ramach oferty znajdują się także pakiety specjalne, jak idealna propozycja dla rodzin z dziećmi czy osób podróżujących ze zwierzętami – obiekt jest przyjazny zwierzętom. Na dziedzińcu znajduje się również plac zabaw, dzięki któremu najmłodsi mają zapewnioną rozrywkę na miejscu. Wszystkie apartamenty w Świnoujściu w kompleksie ApartPark są przystosowane do dłuższych i krótkich pobytów – dzięki temu możesz planować wyjazdy spontanicznie lub z dużym wyprzedzeniem. Sprawdzanie dostępności terminu i planowanie przyjazdu możliwe jest w kilku prostych krokach, a aktualna oferta dostępna jest bezpośrednio na stronie obiektu.

Idealne miejsce na wypoczynek przez cały rok

Obiekt znajduje się w wyjątkowym punkcie turystycznym – nad Bałtykiem, w jednej z najczęściej odwiedzanych miejscowości Świnoujście, która cieszy się dużą popularnością przez cały rok. Wysoki standard zakwaterowania, dostępność usług i najlepsze apartamenty zlokalizowane blisko morza tworzą spójną ofertę, która trafia w gusta nawet najbardziej wymagających podróżnych. Świnoujście apartamenty w ApartPark to doskonała alternatywa dla hoteli i pensjonatów – oferują więcej przestrzeni, prywatności i elastyczności. Lokalizacja w pobliżu nadmorskiej promenadzie, dostęp do atrakcji, bogata infrastruktura oraz bliskość przyrody sprawiają, że jest to idealne miejsce na wypoczynek zarówno latem, jak i poza sezonem. Nawet krótki pobyt w tak komfortowych warunkach potrafi przynieść relaks i odprężenie – niezależnie od tego, czy wybierasz się sam, z rodziną, czy w większym gronie.

Sprawdź naszą ofertę i zarezerwuj jeden z wygodnych apartamentów blisko plaży, aby przekonać się, jak wiele możesz zyskać, wybierając pobyt w ApartPark w Świnoujściu.

Foto: Pixabay , treść: materiał partnera