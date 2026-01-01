Amal Clooney przyjedzie do Polski w maju 2026 - prawniczka pozywająca dyktatorów

Wczoraj, 18:03

W maju 2026 roku Poznań odwiedzi jedna z najbardziej wpływowych prawniczek świata. Amal Clooney, znana z procesów przeciwko bojownikom ISIS i obrony dziennikarzy, wystąpi na konferencji Impact'26. Jej przesłanie dla biznesu brzmi ostrzegawczo: bez rządów prawa nie ma bezpiecznych inwestycji.

W skrócie:

  • Amal Clooney wystąpi 13-14 maja 2026 w Poznaniu
  • Prawniczka przyczyniła się do skazania bojowników ISIS w Niemczech
  • Clooney Foundation for Justice działa w ponad 40 krajach
  • Budżet fundacji w 2023 wyniósł 15,1 mln dolarów

Kto stoi za sukcesami w walce z bezkarnością

Amal Clooney zbudowała pozycję prawniczą na salach sądowych Hagi i Nowego Jorku, gdzie liczy się wyłącznie merytoryka. Dyplomy Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz New York University School of Law wyposażyły ją w kompetencje łączące brytyjski system common law z amerykańskim podejściem konstytucyjnym. Pracowała w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze oraz u boku Soni Sotomayor, sędzi Sądu Najwyższego USA.

Jej największym sukcesem pozostaje walka o sprawiedliwość dla Jazydów. W 2014 roku ta grupa etniczna padła ofiarą ludobójstwa ze strony Państwa Islamskiego. Według Nadia's Initiative, dzięki dowodom zgromadzonym przez Clooney sądy w Niemczech wydały pierwsze na świecie wyroki skazujące bojowników ISIS za ludobójstwo. W 2021 roku niemiecki sąd skazał Tahę Al-J. na dożywocie - to był pierwszy globalny wyrok za ludobójstwo popełnione przez ISIS.

"Wchodzę na salę sądową, by bronić ludzi, a nie reżimów" - mówi Amal Clooney, definiując swoją misję zawodową.

Magazyn "Time" w 2022 roku przyznał jej tytuł Kobiety Roku w uznaniu zasług w walce z bezkarnością. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych mianowało ją Specjalnym Wysłannikiem do spraw Wolności Mediów.

Jak Clooney Foundation for Justice zmienia systemy prawne w 40 krajach

Założona pod koniec 2016 roku Clooney Foundation for Justice to wyspecjalizowana machina prawna, nie typowa organizacja charytatywna. Według danych z InfluenceWatch, w 2023 roku fundacja dysponowała budżetem 15,1 mln dolarów przychodów i wydała 10,7 mln dolarów na programy.

Flagowy program "TrialWatch" monitoruje procesy karne w państwach zagrożonych brakiem praworządności. Obserwatorzy fundacji dokumentują naruszenia procedur, a sama ich obecność wpływa dyscyplinująco na sędziów podległych reżimom. Organizacja zapewnia bezpłatną pomoc prawną osobom prześladowanym za korzystanie z wolności słowa - dotychczas uwolniła dziesiątki niesłusznie uwięzionych dziennikarzy.

Drugi priorytet stanowi program "Waging Justice for Women". Tysiące kobiet otrzymało wsparcie w sprawach dotyczących przemocy seksualnej, dyskryminacji ekonomicznej czy przymusowych małżeństw dzieci. W 2022 roku fundacja połączyła siły z Fundacją Obamy oraz Melindą French Gates w ramach inicjatywy Girls Opportunity Alliance.

Co wizyta w Polsce oznacza dla biznesu

Przyjazd Clooney do Polski w maju 2026 roku zyskuje szczególny ciężar w kontekście wojny za wschodnią granicą. Prawniczka angażuje się bezpośrednio w proces rozliczania rosyjskich zbrodni wojennych poprzez inicjatywę "The Docket". W maju 2024 roku zasiadała w panelu ekspertów Międzynarodowego Trybunału Karnego, który zarekomendował wydanie nakazów aresztowania dla przywódców Hamasu i izraelskich polityków.

Przesłanie skierowane do uczestników Impact'26 brzmi jednoznacznie: bez rządów prawa nie ma bezpiecznego biznesu. Korupcja, brak niezawisłych sądów i autorytarne zapędy władzy niszczą każdy rynek w dłuższej perspektywie. Jak podaje organizator Impact CEE, poprzednie edycje konferencji gościły m.in. Baracka Obamę, Olgę Tokarczuk i Timothy'ego Snydera.

Wystąpienie Amal Clooney zaplanowano w ramach głównej ścieżki tematycznej Impact'26, który odbędzie się 13-14 maja 2026 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Szczegółowy harmonogram oraz informacje o biletach dostępne są na oficjalnej stronie organizatora.

Warto zapamiętać

  • Amal Clooney przyczyniła się do pierwszego w historii wyroku za ludobójstwo popełnione przez ISIS
  • Jej fundacja zapewniła ponad 10 tys. godzin bezpłatnej pomocy prawnej w obronie wolności słowa
  • Obecność prawniczki w Poznaniu potwierdza rosnącą rolę Polski jako platformy debaty o praworządności w Europie Środkowej
  • Impact'26 należy do najważniejszych konferencji biznesowych w regionie, obok Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Źródło: Impact CEE, Nadia's Initiative, InfluenceWatch, Wikipedia


