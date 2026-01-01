Amal Clooney przyjedzie do Polski w maju 2026 - prawniczka pozywająca dyktatorów

W maju 2026 roku Poznań odwiedzi jedna z najbardziej wpływowych prawniczek świata. Amal Clooney, znana z procesów przeciwko bojownikom ISIS i obrony dziennikarzy, wystąpi na konferencji Impact'26. Jej przesłanie dla biznesu brzmi ostrzegawczo: bez rządów prawa nie ma bezpiecznych inwestycji.
Amal Clooney zbudowała pozycję prawniczą na salach sądowych Hagi i Nowego Jorku, gdzie liczy się wyłącznie merytoryka. Dyplomy Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz New York University School of Law wyposażyły ją w kompetencje łączące brytyjski system common law z amerykańskim podejściem konstytucyjnym. Pracowała w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze oraz u boku Soni Sotomayor, sędzi Sądu Najwyższego USA.
Jej największym sukcesem pozostaje walka o sprawiedliwość dla Jazydów. W 2014 roku ta grupa etniczna padła ofiarą ludobójstwa ze strony Państwa Islamskiego. Według Nadia's Initiative, dzięki dowodom zgromadzonym przez Clooney sądy w Niemczech wydały pierwsze na świecie wyroki skazujące bojowników ISIS za ludobójstwo. W 2021 roku niemiecki sąd skazał Tahę Al-J. na dożywocie - to był pierwszy globalny wyrok za ludobójstwo popełnione przez ISIS.
"Wchodzę na salę sądową, by bronić ludzi, a nie reżimów" - mówi Amal Clooney, definiując swoją misję zawodową.
Magazyn "Time" w 2022 roku przyznał jej tytuł Kobiety Roku w uznaniu zasług w walce z bezkarnością. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych mianowało ją Specjalnym Wysłannikiem do spraw Wolności Mediów.
Założona pod koniec 2016 roku Clooney Foundation for Justice to wyspecjalizowana machina prawna, nie typowa organizacja charytatywna. Według danych z InfluenceWatch, w 2023 roku fundacja dysponowała budżetem 15,1 mln dolarów przychodów i wydała 10,7 mln dolarów na programy.
Flagowy program "TrialWatch" monitoruje procesy karne w państwach zagrożonych brakiem praworządności. Obserwatorzy fundacji dokumentują naruszenia procedur, a sama ich obecność wpływa dyscyplinująco na sędziów podległych reżimom. Organizacja zapewnia bezpłatną pomoc prawną osobom prześladowanym za korzystanie z wolności słowa - dotychczas uwolniła dziesiątki niesłusznie uwięzionych dziennikarzy.
Drugi priorytet stanowi program "Waging Justice for Women". Tysiące kobiet otrzymało wsparcie w sprawach dotyczących przemocy seksualnej, dyskryminacji ekonomicznej czy przymusowych małżeństw dzieci. W 2022 roku fundacja połączyła siły z Fundacją Obamy oraz Melindą French Gates w ramach inicjatywy Girls Opportunity Alliance.
Przyjazd Clooney do Polski w maju 2026 roku zyskuje szczególny ciężar w kontekście wojny za wschodnią granicą. Prawniczka angażuje się bezpośrednio w proces rozliczania rosyjskich zbrodni wojennych poprzez inicjatywę "The Docket". W maju 2024 roku zasiadała w panelu ekspertów Międzynarodowego Trybunału Karnego, który zarekomendował wydanie nakazów aresztowania dla przywódców Hamasu i izraelskich polityków.
Przesłanie skierowane do uczestników Impact'26 brzmi jednoznacznie: bez rządów prawa nie ma bezpiecznego biznesu. Korupcja, brak niezawisłych sądów i autorytarne zapędy władzy niszczą każdy rynek w dłuższej perspektywie. Jak podaje organizator Impact CEE, poprzednie edycje konferencji gościły m.in. Baracka Obamę, Olgę Tokarczuk i Timothy'ego Snydera.
Wystąpienie Amal Clooney zaplanowano w ramach głównej ścieżki tematycznej Impact'26, który odbędzie się 13-14 maja 2026 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Szczegółowy harmonogram oraz informacje o biletach dostępne są na oficjalnej stronie organizatora.
Źródło: Impact CEE, Nadia's Initiative, InfluenceWatch, Wikipedia
