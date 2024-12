AI w budownictwie i nieruchomościach - Polska przoduje w regionie CEE

Polski rynek nieruchomości liderem w wykorzystaniu AI

Najnowsze badania przeprowadzone przez Drees & Sommer w sierpniu i wrześniu 2024 roku pokazują, że Polska przoduje w regionie CEE pod względem adaptacji sztucznej inteligencji w sektorze nieruchomości i budownictwa.

W porównaniu z całym Regionem CEE, polscy pracownicy sektora nieruchomości są najbardziej aktywnymi użytkownikami AI z najwyższymi dziennymi wskaźnikami użytkowania. Oczekuje się, że ten trend się utrzyma, ponieważ mamy również wysoką motywację do nauki i rozwoju w tej dziedzinie. Jan Grymin, Divisional Director/Prokurent Drees & Sommer Polska

Obecne zastosowania AI w sektorze nieruchomości

Polscy specjaliści wykorzystują sztuczną inteligencję głównie w obszarach raportowania (35%), zarządzania dokumentami i planowania (32%) oraz analizy dużych zbiorów danych i automatyzacji procesów (25%). Ponadto, 23% specjalistów używa AI do gromadzenia danych i analizy lokalizacji. Te statystyki znacząco przewyższają wyniki Czech (27% aktywnych użytkowników) i Węgier (22%).

Wewnętrznie prowadzimy regularne szkolenia Prompting, AI Learning Nuggets czy AI Ideathons, jak również naszym najnowszym osiągnięciem jest platforma Dreso.AI - integrująca różnych agentów AI i asystentów AI. Hanna Huber, Leader of Innovation Management w Drees & Sommer

Wyzwania i bariery w implementacji sztucznej inteligencji

Mimo pozytywnych wskaźników adaptacji, sektor zmaga się z istotnymi wyzwaniami. Główne bariery to niewystarczająca świadomość dostępnych narzędzi (26%), brak odpowiednich szkoleń (18%) oraz ograniczone zaufanie do AI (17%). Warto zauważyć, że tylko 6% pracowników przyznaje się do niezrozumienia AI, a jedynie 4% zgłasza negatywne doświadczenia z tą technologią.

Przyszłość AI w sektorze nieruchomości i budownictwa

Transformacja cyfrowa sektora nieruchomości to proces, który wymaga strategicznego podejścia i systematycznego rozwoju kompetencji. Kluczowe znaczenie ma zrozumienie, że AI nie jest tylko narzędziem technologicznym, ale katalizatorem zmian w całym sektorze.

Eksperci przewidują, że w najbliższych latach sztuczna inteligencja będzie coraz głębiej integrowana z procesami biznesowymi. Szczególnie obiecujące obszary to analiza danych rynkowych, automatyzacja procesów administracyjnych oraz optymalizacja zarządzania nieruchomościami. Firmy, które już teraz inwestują w rozwój kompetencji AI, będą miały znaczącą przewagę konkurencyjną.

Rozwój systemów predykcyjnych dla rynku nieruchomości

Automatyzacja procesów dokumentacyjnych

Inteligentna analiza lokalizacji inwestycji

Optymalizacja kosztów operacyjnych

Personalizacja obsługi klienta

Rekomendacje dla firm z sektora nieruchomości

Sukces w implementacji AI wymaga kompleksowego podejścia, które łączy rozwój technologiczny z rozwojem kompetencji pracowników. Firmy powinny rozpocząć od oceny swojej gotowości cyfrowej i stopniowo budować kulturę organizacyjną wspierającą innowacje.

Kluczowe znaczenie ma również systematyczne podnoszenie kompetencji zespołu. Regularne szkolenia, warsztaty i programy mentoringowe pomagają przełamać bariery i budują zaufanie do nowych technologii. Warto też rozważyć współpracę z zewnętrznymi ekspertami i organizacjami badawczymi, którzy mogą wnieść świeże spojrzenie i specjalistyczną wiedzę.

Nie można też zapominać o aspekcie bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami. Firmy muszą wypracować jasne procedury i standardy dotyczące wykorzystania AI, szczególnie w kontekście ochrony danych osobowych i informacji poufnych. Systematyczny monitoring i ewaluacja wdrożonych rozwiązań pozwolą na bieżąco optymalizować procesy i maksymalizować korzyści z wykorzystania sztucznej inteligencji.

Foto: Freepik