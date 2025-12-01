9639 włamań do końca października 2025 r. Świąteczne wyjazdy i puste domy działają jak magnes na przestępców

W skrócie:

Grudzień 2024: 2179 włamań vs sierpień 827

Dolnośląskie: 13,2 włamań na 100 tys. mieszkańców

Spadek 2019-2024: z 20314 do 14076 przypadków

Wykrywalność włamań wzrosła do 53,7 proc.

Dlaczego grudzień jest najgorętszym miesiącem dla złodziei

Świąteczny exodus z miast tworzy idealne warunki dla przestępców. Według danych Komendy Głównej Policji, w latach 2019-2024 grudzień przynosił średnio 2,4 razy więcej włamań niż sierpień - łącznie 16087 przypadków w tym okresie. Puste mieszkania, brak świateł w oknach i nieodebrana poczta to sygnały, które przestępcy wykorzystują.

Paradoksalnie, wakacyjny sierpień okazuje się najbezpieczniejszym miesiącem roku. W 2024 r. odnotowano wtedy tylko 827 kradzieży z włamaniem - to najniższy wynik w całym roku. Różnica między grudniem a sierpniem wyniosła 1352 zdarzenia, co pokazuje skalę sezonowości tego przestępstwa.

Które regiony Polski są najbardziej zagrożone włamaniami

Dolnośląskie ma najwyższy wskaźnik włamań w przeliczeniu na mieszkańców - 13,2 na 100 tys. osób w grudniu 2024.

W liczbach bezwzględnych prowadzi mazowieckie z 478 włamaniami, następnie dolnośląskie (380) i śląskie (215). Jednak po przeliczeniu na liczbę mieszkańców obraz się zmienia: dolnośląskie wyprzedza mazowieckie (8,7) i lubuskie (8,0). Najbezpieczniejsze okazało się podkarpackie z zaledwie 36 włamaniami i wskaźnikiem 1,7 na 100 tys. - to niemal 8 razy mniej niż w dolnośląskim.

Według Gazety Wrocławskiej, zachód Polski od lat pozostaje "gorętszym" regionem pod względem przestępczości przeciwko mieniu. Bliskość granicy, trasy tranzytowe i gęstość zabudowy w aglomeracjach to czynniki sprzyjające działalności złodziei.

Jak chronić dom przed włamaniem w okresie świątecznym

Odpowiednie zabezpieczenia fizyczne to podstawa, ale równie ważne jest ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem.

Polisa chroniąca ruchomości domowe o wartości 50 tys. zł kosztuje od 85 zł rocznie, podczas gdy kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości to wydatek 300-400 zł za rok. Kluczowe są szczegóły: suma ubezpieczenia, limity na elektronikę i biżuterię oraz definicja włamania w OWU. Średnia wartość szkód z włamań w Polsce wynosi 2569 zł, ale może być znacznie wyższa przy kradzieży wartościowych przedmiotów.

"Najczęściej wykładają się dwie rzeczy: niedoubezpieczenie i wyłączenia odpowiedzialności. Klienci zakładają, że polisa zadziała zawsze, a potem okazuje się, że brak śladów włamania, otwarte okno, niewłaściwe zabezpieczenia albo limity na wartościowe przedmioty potrafią mocno obciąć wypłatę" - Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń majątkowych w Rankomat.pl

Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić wymagane zabezpieczenia (zamki, drzwi, rolety, alarm), definicję włamania w OWU oraz obowiązki po szkodzie, jak szybkie zgłoszenie na policję. Niektórzy ubezpieczyciele oferują zniżki za dodatkowe zabezpieczenia własne.

Oprócz dobrze dobranej polisy kluczowe są też realne zabezpieczenia domu i mieszkania, bo wielu właścicieli wciąż nie docenia tego obszaru – pokazuje to analiza tego, jak Polacy zabezpieczają swoje nieruchomości przed kradzieżą.

Czy liczba włamań w Polsce spada

Trend jest wyraźnie spadkowy: od 20314 kradzieży z włamaniem w 2019 r. do 14076 w 2024 r., czyli spadek o 31 proc.

Największe tąpnięcie nastąpiło między 2023 (16824) a 2024 (14076) - liczba włamań skurczyła się o 2748 przypadków, co daje spadek o 16 proc.

Dane za pierwsze dziesięć miesięcy 2025 r. (9639 przypadków) pokazują kontynuację trendu - to o 12 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2024 r.

Według Atlasu przestępczości w Polsce, wykrywalność włamań wzrosła z 28,8 proc. w 2013 r. do 53,7 proc. w 2023 r.

Poprawa bezpieczeństwa to efekt lepszych zabezpieczeń w budynkach, rozwoju monitoringu miejskiego oraz skuteczniejszej pracy policji. Jednak grudzień pozostaje miesiącem wyjątkowo niebezpiecznym - sezonowość tego przestępstwa nie maleje mimo ogólnego spadku liczby włamań.

Warto zapamiętać:

Przed wyjazdem sprawdź warunki polisy - brak śladów włamania może uniemożliwić wypłatę

Zamontuj certyfikowane zamki i drzwi - niektórzy ubezpieczyciele wymagają tego do wypłaty odszkodowania

Zgłoś włamanie na policję w ciągu 24 godzin - to standardowy wymóg w OWU

Zaktualizuj sumę ubezpieczenia - niedoubezpieczenie to najczęstsza przyczyna niskich wypłat

Mimo spadkowej tendencji w skali roku, grudzień pozostaje najbardziej ryzykownym miesiącem dla właścicieli domów i mieszkań w Polsce. Świąteczne wyjazdy, puste lokale i przewidywalne zachowania mieszkańców tworzą idealne warunki dla przestępców. Odpowiednie zabezpieczenia fizyczne i dobrze dobrana polisa to najlepsza ochrona przed finansowymi skutkami włamania.

Źródło: Rankomat.pl, Komenda Główna Policji, Gazeta Wrocławska, Atlas przestępczości w Polsce