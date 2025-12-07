90 proc. pracowników oczekuje świątecznego wsparcia finansowego 2025 - badanie Polska

Wartość prezentów najczęściej mieści się w przedziale 301–600 zł, co stanowi nawet 7% przeciętnej pensji. Brak wsparcia może być odebrany przez pracowników jako brak docenienia ze strony firmy.

Firmowe upominki na Boże Narodzenie coraz częściej traktowane są jako standardowy składnik wynagrodzenia, a nie tylko dodatkowy benefit.

W skrócie:

90% pracowników oczekuje świątecznego wsparcia finansowego

82% zatrudnionych otrzymuje prezenty od firmy

Najczęstsza wartość prezentu: 301–600 zł (28%)

Inflacja żywności: średnio 5,3% r/r (styczeń–wrzesień)

Karta podarunkowa atrakcyjna dla 82% osób

Karta Pluxee Prezent zwolniona z podatku do 1000 zł rocznie

Dlaczego to ważne?

Zjawisko dotyczy ponad 1200 przebadanych pracowników w Polsce i przekłada się na realne decyzje firm. Wsparcie finansowe na święta wpływa bezpośrednio na poczucie docenienia – aż 94% osób tego oczekuje, ale tylko 28% faktycznie je doświadcza. Brak prezentu lub nietrafiony benefit może prowadzić do frustracji i poczucia niedocenienia w zespole.

Zaskakujący jest fakt, że mimo spadku inflacji ogólnej do poziomu 2,8%, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 5,3%. To sprawia, że świąteczne wsparcie od firmy ma większe znaczenie niż w poprzednich latach. Według badania Pluxee Benefit Guidebook 2026, karta podarunkowa jest coraz częściej wybierana przez pracodawców jako najbardziej pożądana forma benefitu.

Ile wynosi wartość firmowych prezentów w Polsce

Najczęściej spotykane wartości prezentów świątecznych mieszczą się w przedziale od 101 do 1000 zł. Aż 28% pracowników otrzymuje upominki o wartości 301–600 zł, a kolejne 21% może liczyć na kwoty między 601 a 1000 zł. Dla porównania, tylko 25% osób dostaje prezenty warte od 101 do 300 zł.

Prezenty te stanowią od 3 do nawet 7% przeciętnej miesięcznej pensji według danych GUS za III kwartał 2025 roku. Widać wyraźny trend odchodzenia od symbolicznych gestów na rzecz świadczeń o realnej wartości finansowej.

„Docenienia oczekuje aż 94% pracowników, jednak doświadcza go tylko 28%. Dlatego coraz częściej wybierana jest karta podarunkowa Pluxee Prezent – wręczona osobiście karta sprawia, że świąteczny prezent nie ginie w codziennych wydatkach.” – Arkadiusz Rochala, Dyrektor Generalny i Wiceprezes Zarządu Pluxee Polska

Czy karta podarunkowa to najpopularniejszy benefit świąteczny

Karta podarunkowa z szeroką siecią akceptacji jest atrakcyjna dla aż 82% zatrudnionych. Taka forma wsparcia pozwala swobodnie decydować o przeznaczeniu środków – na zakupy świąteczne, prezenty dla bliskich lub drobne przyjemności.

Zjawisko tzw. „księgowania mentalnego” powoduje, że środki otrzymane na karcie mają większą wartość postrzeganą niż te same pieniądze przekazane przelewem. Karta Pluxee Prezent umożliwia też korzystanie z ofert promocyjnych – przykładowo przy kwocie 500 zł można realnie wydać aż do 605 zł.

„Karta Pluxee Prezent przy finansowaniu z ZFŚS jest zwolniona z podatku dochodowego do kwoty 1000 zł rocznie na osobę. Wspiera także Program Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej – przez dziesięć lat przekazano już ponad 100 tys. ciepłych posiłków dzieciom.” – Arkadiusz Rochala, Pluxee Polska

Jakie są motywacje i skutki wsparcia świątecznego w firmach Polska

Dla większości zatrudnionych (62%) wsparcie świąteczne to wyraz docenienia i szacunku ze strony firmy. Dla kolejnych 60% to realna pomoc w pokryciu kosztów związanych ze świętami.

Aż 43% osób nie korzysta regularnie ze świadczeń pozapłacowych, a tylko co piąta uważa je za dobrze dopasowane do potrzeb. Boże Narodzenie staje się więc kluczowym momentem na przekazanie benefitów odpowiadających rzeczywistym oczekiwaniom zespołu.

Szerszy kontekst

Według GUS, listopad 2025, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło ok. 8000 zł. Wartość najczęstszych prezentów (301–600 zł) stanowi więc około 4–7% tej kwoty.

Warto zapamiętać:

90% pracowników chce firmowego prezentu na święta

82% zatrudnionych już otrzymuje takie wsparcie

Karta podarunkowa najczęściej wybieranym benefitem

Prezenty warte nawet do 1000 zł rocznie bez podatku

Koszt żywności wzrósł o ponad 5% r/r

Karta Pluxee Prezent wspiera akcje charytatywne

Badanie zostało przeprowadzone na próbie ponad 1200 pracowników w Polsce. Dane pochodzą z raportu Pluxee Benefit Guidebook oraz GUS za III kwartał i listopad 2025 roku.

Źródło: Pluxee