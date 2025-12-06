9 na 10 firm wstrzymuje migrację do chmury przez obawy o bezpieczeństwo

Większość firm z Polski, Czech i Rumunii przechowuje dane lokalnie z powodu troski o bezpieczeństwo informacji. Co jeszcze wpływa na powolne wdrażanie rozwiązań chmurowych w przedsiębiorstwach i jak najlepiej zabezpieczyć dane w chmurze?
W skrócie:
Badanie firmy Veeam pokazuje, że mimo rozwoju technologii chmurowych, większość przedsiębiorstw w Polsce, Czechach i Rumunii wciąż nie decyduje się na pełną migrację danych do chmury. Głównym powodem są obawy o bezpieczeństwo danych. Z kolei inne przeszkody to brak kompatybilności nowych rozwiązań z istniejącą infrastrukturą IT oraz koszty wdrożenia systemów chmurowych.
Najważniejszą kwestią jest odpowiednie przygotowanie firm do migracji – konieczna jest szczegółowa analiza stanu wyjściowego oraz wdrożenie efektywnych zasad bezpieczeństwa. Dotyczy to między innymi reguły 3-2-1-1-0, która określa najlepsze praktyki w tworzeniu kopii zapasowych i ochronie danych, a także polityki „zerowego zaufania”, zwiększającej bezpieczeństwo dostępu do systemów.
Obawy dotyczące bezpieczeństwa wynikają z niepewności co do skutecznej ochrony danych i ryzyka wycieku lub utraty informacji. Firmy obawiają się, że przeniesienie danych do chmury może zwiększyć podatność na cyberataki lub błędy ludzkie.
W praktyce właściciel danych pozostaje odpowiedzialny za zabezpieczenie danych, nawet jeśli korzysta z usług dostawcy chmurowego.
Oprócz kwestii bezpieczeństwa, firmy napotykają na trudności związane z kompatybilnością istniejących systemów IT z rozwiązaniami chmurowymi, co wskazuje 80% respondentów badania.
Ponadto 74% firm wskazuje na wysokie koszty wdrożenia, które mogą obejmować zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i szkolenia personelu.
Przenoszenie firmowych systemów do chmury powinno rozpocząć się od dokładnej analizy aktualnego stanu infrastruktury i zabezpieczeń. Rekomendowane jest wdrożenie modelu 'zerowego zaufania', w którym wszystkie próby dostępu są weryfikowane.
Stosowanie reguły 3-2-1-1-0, czyli posiadanie co najmniej trzech kopii danych, na dwóch różnych nośnikach, z jedną kopią poza siedzibą, dodatkową kopią w chmurze i zerowym marginesem błędu, pomaga zwiększyć poziom ochrony.
Podsumowując: firmy z regionu ostrożnie podchodzą do migracji danych do chmury z powodu obaw o bezpieczeństwo, kompatybilność systemów oraz koszty. Kluczowym elementem przygotowań jest stosowanie sprawdzonych zasad zarządzania ryzykiem i zabezpieczenia danych, które pozwalają zwiększyć zaufanie do rozwiązań chmurowych.
