61 proc. sprzedających mieszkania korzysta z usług agentów nieruchomości

W skrócie:

61% sprzedających wybiera agenta nieruchomości

Prowizja najczęściej wynosi 2-3% wartości

63% podpisuje umowę na wyłączność

Standardowa obsługa obejmuje zdjęcia i promocję

Rynek zmienia się wraz z popytem

Badanie SonarHome.pl przeprowadzone w październiku i listopadzie 2024 roku pokazuje wyraźny trend. Sprzedający coraz częściej decydują się na profesjonalne wsparcie przy transakcjach. Blisko połowa płaci prowizję w wysokości 1-2% od wartości mieszkania.

Najważniejszą kwestią jest wzrost zaufania do pośredników. Łącznie ponad 80% sprzedających ma doświadczenie z agentami lub rozważa taką współpracę. Model samodzielnej sprzedaży przestaje być oczywistym wyborem na polskim rynku.

Dlaczego sprzedający wybierają agentów nieruchomości?

Sprzedaż mieszkania wymaga wiedzy prawnej i znajomości lokalnego rynku. Agenci oferują kompleksową obsługę od wyceny po finalizację transakcji. Polski rynek nieruchomości dynamicznie się zmienia – według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego w III kwartale 2024 roku ceny wzrosły średnio o 14% na rynku pierwotnym.

Ważną sprawą jest bezpieczeństwo transakcji. Sprzedający wskazują, że kluczowe korzyści to mniej stresujący proces i większa pewność. Dopiero w drugiej kolejności liczy się potencjalnie wyższa cena sprzedaży.

Jakie są standardowe prowizje w Polsce?

Według badania SonarHome.pl, 45% sprzedających płaci prowizję 1-2% od wartości mieszkania. Rynkowy standard mieści się w przedziale 2-5% według danych z branży. Dla mieszkania 60 m2 w Warszawie o wartości 900 tys. zł prowizja wynosi zazwyczaj 9-18 tys. złotych.

Prowizja obejmuje szeroki zakres usług. Agent zajmuje się profesjonalnymi zdjęciami, opisem oferty, promocją online oraz organizacją pokazów. Do tego dochodzi wsparcie prawne i koordynacja spotkań z notariuszem.

Warto zaznaczyć, że prowizja nie jest limitowana przepisami. Wysokość zależy od ustaleń stron i zakresu świadczonych usług. Do kwoty netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Czym różni się umowa na wyłączność?

Aż 63% sprzedających podpisuje umowę na wyłączność z jednym agentem. Taki model gwarantuje większe zaangażowanie pośrednika w promocję mieszkania. Agent ma pewność wynagrodzenia po sfinalizowaniu sprzedaży.

Umowa na wyłączność wyklucza współpracę z kilkoma biurami jednocześnie. Właściciel nie może też sprzedać mieszkania samodzielnie bez prowizji. Z drugiej strony otrzymuje pełne wsparcie marketingowe i często niższą stawkę prowizyjną.

Jak wygląda rynek mieszkaniowy w 2024?

Polski rynek przechodzi okres stabilizacji po gwałtownych wzrostach. Według Banku Pekao ceny mieszkań wzrosły znacząco w ostatnich latach. W IV kwartale 2024 roku tempo wzrostu wyhamowało do około 10-11% rocznie.

Na koniec 2024 roku deweloperzy oferowali 55,8 tys. mieszkań w siedmiu największych miastach. To o ponad 20 tys. więcej niż rok wcześniej. Równocześnie sprzedaż spadła o 26% po zakończeniu programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Rynek kredytów również się zmienia. W III kwartale 2024 złożono ponad 85 tys. wniosków o kredyt hipoteczny. Średnie oprocentowanie wyniosło 7,83% – najwyższe w całej Europie według danych GUS.

Jakie usługi oferują agenci nieruchomości?

Profesjonalne biura zapewniają kompleksową obsługę sprzedaży. Agent przygotowuje mieszkanie do prezentacji, często z wykorzystaniem home stagingu. Sesje zdjęciowe i materiały wideo zwiększają atrakcyjność oferty.

Pośrednictwo obejmuje także weryfikację dokumentów i stanu prawnego. Agent sprawdza obciążenia nieruchomości i księgę wieczystą. Organizuje spotkania z potencjalnymi nabywcami i prowadzi negocjacje cenowe.

Dobry agent zna lokalny rynek i aktualne trendy cenowe. Pomaga ustalić realną cenę sprzedaży na podstawie podobnych transakcji. Dzięki szerokiej sieci kontaktów często znajduje kupca szybciej niż właściciel.

Podsumowanie sytuacji na rynku

Model współpracy z agentami nieruchomości staje się standardem w Polsce. Coraz więcej sprzedających docenia profesjonalne wsparcie i bezpieczeństwo transakcji. Umowy na wyłączność dominują w branży pośrednictwa.

Rynek mieszkaniowy zmierza ku stabilizacji po okresie gwałtownych wzrostów. Deweloperzy zwiększyli podaż, ale popyt pozostaje umiarkowany. Prowizje agentów oscylują głównie w przedziale 2-3% wartości nieruchomości plus VAT.

