350 mln dolarów na AI, które oceni Twój styl jazdy - co to zmienia dla kierowców?

Twój smartfon już wie, jak jeździsz. Gwałtowne hamowanie, telefon przy uchu na zakręcie, przekroczenie prędkości o 15 km/h - platforma Cambridge Mobile Telematics (CMT) rejestruje 55 mln kierowców w 25 krajach i właśnie otrzymała zastrzyk 350 mln USD od ubezpieczeniowego giganta Allianz i funduszu TPG. Dla właścicieli aut - prywatnych i firmowych - to sygnał, że era personalizowanych składek OC zbliża się wielkimi krokami.
Cambridge Mobile Telematics - firma wywodząca się z laboratoriów MIT (Massachusetts Institute of Technology) - to największy na świecie dostawca usług telematycznych. Platforma DriveWell Fusion łączy dane ze smartfonów, czujników IoT, kamer dashcam i pojazdów podłączonych do sieci, tworząc szczegółowy profil stylu jazdy każdego kierowcy.
Inwestycja ogłoszona 24 marca 2026 roku ma charakter wtórny (secondary deal) - jak podaje Fortune. 350 mln USD trafia głównie do dotychczasowych udziałowców, w tym SoftBank Vision Fund, który w 2018 roku zainwestował w CMT 500 mln USD. Łączne finansowanie zewnętrzne firmy przekroczyło już 850 mln USD, a prywatna wycena sięga ponad miliarda dolarów.
Łącząc rozwiązania telematyczne CMT z globalnym zasięgiem Allianz, przecieramy szlaki w kierunku bezpieczniejszej i bardziej spersonalizowanej mobilności - mówi Nazim Cetin, CEO Allianz X
W krajach zachodnich telematyka ubezpieczeniowa to już codzienność - 21 z 25 największych ubezpieczycieli komunikacyjnych w USA korzysta z platformy CMT, a Uber używa jej do oceny jazdy swoich kierowców. We Włoszech, gdzie model UBI (Usage-Based Insurance - ubezpieczenie oparte na użytkowaniu) dojrzał najwcześniej, częstość szkód spadła trzykrotnie po wdrożeniu polis telematycznych.
W Polsce jest inaczej. Jak wynika z analiz branżowych, programy telematyczne były tu kilkukrotnie zawieszane (m.in. Wiener Drive), a polisa komunikacyjna jest przypisana do pojazdu, nie do kierowcy - co stanowi poważną barierę regulacyjną dla modelu "płać za styl jazdy".
Ubezpieczyciele tacy jak PZU, Link4 czy Compensa eksperymentują z telematyką, ale masowe wdrożenia dopiero przed nami.
CMT uruchomiło w styczniu 2026 roku dedykowaną platformę dla flot komercyjnych - DriveWell Fleet, integrującą się z systemami Samsara, Verizon Connect i Lytx, które pokrywają ponad 80% rynku podłączonych pojazdów.
|Aspekt
|Kierowca indywidualny
|Firma z flotą pojazdów
|Składka OC/AC
|Niższa za bezpieczną jazdę (model PHYD - Pay How You Drive)
|Lepsze stawki dla flot dokumentujących bezpieczny styl jazdy kierowców
|Likwidacja szkód
|Automatyczne wykrycie wypadku i zgłoszenie FNOL (First Notice of Loss) - z tygodni do godzin
|Dane sensoryczne z 30 sekund przed i po kolizji - ochrona przed fraudami
|Oszczędności
|Zniżki za styl jazdy w aplikacji ubezpieczyciela
|Redukcja zużycia paliwa nawet o 10,9% dzięki identyfikacji nieefektywnych kierowców
|Ryzyko
|Prywatność danych - zgoda na monitoring stylu jazdy
|Koszty wdrożenia hardware dla starszych pojazdów bez OBD/IoT
Komunikat prasowy CMT mówi o bezpieczeństwie i oszczędnościach. Nie mówi o tym, co się dzieje, gdy algorytm uzna Cię za kierowcę "ryzykownego". A scenariusze są co najmniej niepokojące.
Telematyka to narzędzie obosieczne. Dane o stylu jazdy mogą posłużyć ubezpieczycielowi nie tylko do nagradzania bezpiecznych kierowców, ale też do karania tych "gorszych". Gwałtowne hamowanie przed pieszym na przejściu? Algorytm zarejestruje agresywne hamowanie - bez kontekstu. Wyprzedzanie na wąskiej drodze? Przekroczenie prędkości. Efekt: wyższa składka OC, bez prawa odwołania do "okoliczności na drodze".
Aplikacja telematyczna wie, gdzie jeździsz, o której godzinie, jak często i z jaką prędkością. Dla firmy flotowej to oznacza pełną inwigilację kierowcy - nie tylko stylu jazdy, ale faktycznie codziennej rutyny. Pracownik, który podjedzie po dzieci do szkoły służbowym autem, zostawi cyfrowy ślad. A dane o lokalizacji, gromadzone latami, tworzą profil o wartości daleko wykraczającej poza ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.
System CMT analizuje dane sensoryczne - przyspieszenie, prędkość, obrót telefonu. Ale sztuczna inteligencja w obecnej formie nie rozumie, dlaczego hamowałeś gwałtownie ani czy przekroczenie prędkości wynikało z omijania dziury w jezdni. W modelu, gdzie składka zależy od oceny AI, kierowca staje się zakładnikiem algorytmu, który widzi liczby - nie sytuacje drogowe.
Personalizacja składek brzmi atrakcyjnie - dopóki jesteś w grupie "nagradzanych". Ale telematyka może pogłębić nierówności: kierowcy z mniejszych miejscowości, jeżdżący więcej kilometrów po gorszych drogach, mogą systematycznie otrzymywać wyższe oceny ryzyka niż mieszkańcy miast z dobrą infrastrukturą. To nie kara za styl jazdy - to kara za miejsce zamieszkania.
Cambridge Mobile Telematics to platforma AI analizująca styl jazdy na podstawie danych ze smartfona lub czujników w pojeździe. Ocenia gwałtowne hamowanie, przyspieszanie, korzystanie z telefonu za kierownicą i przekraczanie prędkości. Na tej podstawie ubezpieczyciel może obniżyć lub podwyższyć składkę.
Bezpośrednio - jeszcze nie. Polscy ubezpieczyciele (PZU, Link4, Compensa) eksperymentują z własnymi programami telematycznymi, ale bariera regulacyjna (polisa przypisana do pojazdu) spowalnia masowe wdrożenia modelu PHYD w Polsce.
Tak - telematyka wymaga świadomej zgody kierowcy zgodnej z RODO. Udostępnienie danych jest dobrowolne, ale odmowa oznacza brak zniżki za bezpieczną jazdę. Warto rozważyć, czy oszczędność na składce rekompensuje udostępnienie informacji o stylu jazdy.
Zależy od ubezpieczyciela i rynku. We Włoszech częstość szkód spadła trzykrotnie po wdrożeniu polis telematycznych, co przełożyło się na znaczące obniżki składek. Firmy flotowe mogą dodatkowo zredukować zużycie paliwa nawet o 10,9%.
Tak - i to jest ryzyko, o którym komunikaty prasowe milczą. Dane o stylu jazdy służą ubezpieczycielowi do pełnej oceny ryzyka, co oznacza zarówno zniżki dla bezpiecznych kierowców, jak i podwyżki dla tych, których algorytm uznaje za ryzykownych. Odmowa udziału w programie telematycznym może z kolei oznaczać brak dostępu do tańszych polis.
350 mln dolarów to poważna kwota - nawet jak na branżę, która liczy pieniądze w miliardach. Ale prawdziwa zmiana nie dotyczy bilansu Cambridge Mobile Telematics. Dotyczy momentu, w którym Twój ubezpieczyciel zaproponuje Ci aplikację na telefon i powie: jeźdź spokojnie, a zapłacisz mniej. Tyle że w drobnym druczku może być dopisek: a jeśli nie - zapłacisz więcej niż kiedykolwiek.
