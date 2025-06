3000 kilometrów przez Australię wykorzystując jedynie energię ze słońca

Zawody solarne jako test nowych technologii

Bridgestone World Solar Challenge to najważniejsze zawody pojazdów napędzanych energią słoneczną. Uczestnicy pokonują 3000 kilometrów przez australijską pustynię w ciągu siedmiu dni. W tegorocznych zawodach (24–31 sierpnia) startuje 33 zespoły z 17 krajów.

Ekstremalne warunki - temperatury do 50°C, długie dystanse bez możliwości zatankowania - wymuszają zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii. Rozwiązania sprawdzone w tych warunkach często trafiają później do masowej produkcji samochodów.

Przełomowa technologia recyklingu

Opony ENLITEN wykorzystują rewolucyjną metodę odzyskiwania materiałów. Sadza techniczna, kluczowy składnik opon, pochodzi z recyklingu chemicznego starych opon metodą pirolizy. Stalowa drutówka również jest w pełni z recyklingu - przetwarzana w piecach elektrycznych Sanyo Special Steel i walcowana w Nippon Steel Corporation.

Proces opracowywano od 2022 roku w Bridgestone Innovation Park w Tokio we współpracy z firmą ENEOS. W 2023 roku uruchomiono jednostkę testową, która pozwoliła na skalowanie technologii do poziomu przemysłowego.

Charakterystyka opon ENLITEN

Nowe opony charakteryzują się trzema kluczowymi cechami. Rekordowo niskie opory toczenia zwiększają efektywność energetyczną pojazdu - każdy procent redukcji może wydłużyć zasięg pojazdu elektrycznego o kilka kilometrów. Minimalna masa przy maksymalnej wytrzymałości dzięki aramidowemu materiałowi Twaron® z recyklingu. Zwiększona trwałość - opony muszą wytrzymać całą trasę zawodów bez wymiany.

Transport opon do Australii również jest ekologiczny. Firma DHL wykorzystuje zrównoważone paliwa morskie, co redukuje emisje CO2 o 85% w całym cyklu życia paliwa.

Wpływ na motoryzację elektryczną

Technologia ma bezpośredni wpływ na rozwój aut elektrycznych. Niskie opory toczenia, minimalna masa i wysoka trwałość to dokładnie cechy potrzebne pojazdom elektrycznym. Do 2030 roku auta elektryczne będą stanowić 30% nowych rejestracji w Europie, co tworzy ogromne zapotrzebowanie na specjalistyczne opony.

Recykling chemiczny może zrewolucjonizować ekonomię produkcji opon. Dr Yuki Tanaka z Bridgestone Innovation Park wyjaśnia:

“Recykling chemiczny to nie tylko rozwiązanie ekologiczne, ale również ekonomiczna konieczność. Rosnące ceny surowców pierwotnych wymuszają poszukiwanie alternatywnych źródeł materiałów.”

Korzyści i wyzwania

Główne korzyści technologii recyklingu obejmują:

Redukcję odpadów oponiarskich trafiających na składowiska

Oszczędność surowców naturalnych, szczególnie ropy naftowej

Zmniejszenie emisji CO2 w porównaniu z tradycyjną produkcją

Rozwój gospodarki obiegu zamkniętego

Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowców

Największym wyzwaniem pozostaje skalowanie technologii. Zapewnienie stałej jakości materiałów z recyklingu oraz budowa efektywnych systemów zbierania zużytych opon wymaga znacznych inwestycji i współpracy międzybranżowej.

Przyszłość branży

Analitycy przewidują, że do 2030 roku udział materiałów z recyklingu w nowych oponach wzrośnie do 40–50%. W oponach dla pojazdów elektrycznych może sięgnąć 70%. Wdrożenie na szeroką skalę będzie wymagać inwestycji w infrastrukturę oraz wspierających regulacji prawnych.

Podsumowanie

Zawody solarne 2025 testują opony z rekordowym 65% udziałem materiałów z recyklingu. Technologia ENLITEN wykorzystuje odzyskaną sadzę i stal ze starych opon, oferując wysoką wydajność i ekologiczne podejście. Te innowacje mogą zrewolucjonizować branżę oponiarską i przyspieszyć rozwój zrównoważonej motoryzacji.