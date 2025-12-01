300 000 zł grantu na automatyzację kredytów SLL – pilotaż Redigo Carbon i PKO BP w Polsce 2025

Redigo Carbon oraz PKO Bank Polski rozpoczęły pilotaż narzędzia do automatyzacji kredytów Sustainability-Linked Loans (SLL) dzięki grantowi w wysokości 300 000 zł z programu AccelBoost. Wartość globalnego rynku SLL w 2024 roku osiągnęła 1,35 bln euro, a prognozy zakładają wzrost do 5,48 bln euro do 2033 roku. Nowe rozwiązanie ma ułatwić polskim przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP, dostęp do finansowania powiązanego z realizacją celów środowiskowych.
Grant umożliwia stworzenie modułu wspierającego strategię dekarbonizacji oraz raportowanie ESG. Pilotaż obejmie klientów PKO BP, a narzędzie pozwoli na automatyczne monitorowanie wskaźników KPI i SPT wymaganych przez kredyty SLL. To pierwszy taki projekt na polskim rynku z udziałem największego banku komercyjnego.
Automatyzacja procesów ESG może znacząco zwiększyć dostępność preferencyjnych kredytów dla firm, które dotychczas napotykały bariery raportowania i kosztów wdrożenia. Rozwiązanie odpowiada na rosnące wymagania regulacyjne i oczekiwania partnerów biznesowych.
W skrócie:
Pilotaż obejmuje polski rynek bankowy i dotyczy tysięcy przedsiębiorstw zainteresowanych finansowaniem powiązanym z celami środowiskowymi. Według Growth Market Reports, niemal połowa środków SLL trafia obecnie do regionu EMEA, jednak w Polsce dostęp do tego typu kredytów dla MŚP jest ograniczony przez brak narzędzi raportowania ESG.
Zaskakujące tempo wzrostu rynku SLL – CAGR na poziomie 21,4% – pokazuje skalę globalnego zainteresowania finansowaniem powiązanym z celami zrównoważonego rozwoju. Pilotaż Redigo Carbon i PKO BP to pierwszy krok do upowszechnienia takich rozwiązań wśród polskich firm, co może przełożyć się na większą konkurencyjność i zgodność z unijnymi regulacjami.
Narzędzie Redigo Carbon automatyzuje proces tworzenia strategii dekarbonizacji oraz monitorowania realizacji celów ESG (KPI i SPT). Firmy nie muszą już ręcznie przygotowywać zestawień – system gromadzi dane dotyczące efektywności energetycznej, emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania OZE czy zużycia wody.
Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą szybciej uzyskać dostęp do preferencyjnych warunków kredytowych oferowanych przez PKO BP. Moduł dostarcza dane w ujednoliconym formacie zgodnym z wymaganiami banków i instytucji finansowych.
- Kredyt w formule SLL to szansa dla firm, by obniżyć koszty finansowania i jednocześnie realizować cele ESG. Ale żeby było to rozwiązanie rzeczywiście dostępne, cały proces musi być prosty i wiarygodny – zauważa Magdalena Stelmach, CEO Redigo Carbon.
Pilotaż skierowany jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Dotychczas głównymi beneficjentami zielonego finansowania były korporacje oraz instytucje publiczne.
Dzięki nowemu narzędziu MŚP mogą łatwiej spełnić wymogi raportowania ESG i uzyskać dostęp do tańszego finansowania powiązanego z realizacją celów środowiskowych. Pilotaż ma charakter testowy – wdrożenie planowane jest po pozytywnej ewaluacji rozwiązania.
- W dłuższej perspektywie projekt może zmienić sposób, w jaki polskie firmy podchodzą do ESG i finansowania zielonych inwestycji – przyznaje Konrad Ozdowy, manager ds. innowacji w PKO Bank Polski.
Kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem (SLL) oferują preferencyjne warunki pod warunkiem osiągnięcia określonych wskaźników (KPI) związanych ze środowiskiem lub społeczną odpowiedzialnością. Przykładowo: niższa marża kredytowa po spełnieniu celów dekarbonizacyjnych lub poprawie efektywności energetycznej.
Dla firm oznacza to realną oszczędność czasu dzięki automatycznemu raportowaniu oraz redukcję ryzyka błędów. Narzędzie Redigo Carbon umożliwia bieżące monitorowanie postępów zgodnie ze standardami ESG wymaganymi przez banki oraz partnerów handlowych.
Według Growth Market Reports, 2024, globalny rynek kredytów SLL osiągnął wartość 1,35 bln euro w 2024 roku. Prognozy wskazują na wzrost tego rynku do poziomu 5,48 bln euro do roku 2033 przy średnim rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 21,4%.
Pilotaż realizowany jest dzięki grantowi PARP w ramach programu AccelBoost prowadzonego przez Accelpoint. Rozwiązanie zostanie przetestowane przez wybranych klientów PKO Banku Polskiego przed planowaną szeroką implementacją na polskim rynku.
Źródło: Redigo Carbon
