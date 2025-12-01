1 na 3 dorosłych w Polsce usprawiedliwia kary fizyczne wobec dzieci

Jedna trzecia dorosłych Polaków uważa, że kary fizyczne wobec dzieci nie powinny być stosowane, ale istnieją sytuacje, które je usprawiedliwiają. Jednocześnie 55% badanych wskazuje, że karanie fizyczne pogarsza zachowanie dziecka. Dodatkowo 25% dorosłych nadal wierzy, że krzyczenie na dziecko prowadzi do poprawy jego zachowania.
W skrócie:
Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ujawniają głęboką sprzeczność w podejściu polskich rodziców do wychowania.
Analiza New York University z 2025 roku definitywnie potwierdza, że fizyczne karanie dzieci przynosi wyłącznie negatywne skutki. To przełomowe badanie obala mit o "wychowawczej" wartości kar cielesnych i pokazuje, że tradycyjne metody dyscyplinowania są nie tylko nieskuteczne, ale wręcz szkodliwe dla rozwoju dziecka.
Trudne zachowania dzieci w okresie świątecznym wynikają z konkretnych czynników stresowych, a nie ze złej woli. Zmieniony rytm dnia, spotkania w większym gronie, ekscytacja związana z oczekiwaniem na prezenty oraz niewygodne stroje świąteczne wpływają negatywnie na samopoczucie najmłodszych.
Współczesna psychologia rozwojowa podkreśla, że dzieci nie mają jeszcze dojrzałych narzędzi do radzenia sobie z frustracją, smutkiem czy lękiem.
Każde "niegrzeczne" zachowanie to sygnał o niezaspokojonych potrzebach emocjonalnych dziecka, a nie świadomy akt buntu czy prowokacji.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę proponuje zmianę perspektywy z "naprawiania dziecka" na zrozumienie jego potrzeb. Kluczowe jest reagowanie z ciekawością, a nie oceną, oraz szukanie przyczyn pod powierzchnią zachowania.
Skuteczne metody obejmują nazywanie emocji, które się pojawiają, oraz dawanie dziecku poczucia bezpieczeństwa nawet podczas przeżywania trudnych stanów. Takie podejście buduje bezpieczną relację opartą na wzajemnym zaufaniu, szacunku i empatii.
"Zamiast zmieniać dziecięce zachowania za wszelką cenę, warto zmienić perspektywę. Nie chodzi o 'naprawienie dziecka', ale o zobaczenie i zaciekawienie się, czego ono potrzebuje – bo nie potrafi tego jeszcze wyrazić. Dziecko nie jest problemem do rozwiązania, lecz osobą, która czegoś potrzebuje" – wyjaśnia Joanna Kulpińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat pomaga dzieciom doświadczającym różnych form przemocy oraz prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczne. Działająca w ramach organizacji Poradnia dla Rodziców Latarnia Morska specjalizuje się w ochronie małych dzieci do 6 roku życia przed krzywdzeniem.
Organizacja oferuje bezpłatne konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, sesje terapeutyczne oraz warsztaty psychoedukacyjne. Poradnia prowadzi również grupy wsparcia i terapeutyczne w nurcie mentalizacji, postrzegając rodzica jako latarnię morską dla dziecka.
Zmiana podejścia z karania na wspieranie wymaga czasu i praktyki, ale przynosi długotrwałe korzyści dla całej rodziny. Inwestycja w zrozumienie dziecięcych potrzeb przekłada się na spokojniejszy przebieg świąt i wzmocnienie rodzinnych więzi.
Źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
fot. Envato Elements
fot. katemangostar
fot. Freepik
fot. Unsplash
