Znamy 38 finalistów GovTech Polska

Program GovTech Polska został stworzony po to, by łączyć sektor publiczny z najlepszymi pomysłami obywateli i przedsiębiorców. Zamawiający, czyli instytucje państwowe oraz spółki Skarbu Państwa mogły wybierać najlepsze rozwiązania z większej puli zgłoszeń, niż to zwykle ma miejsce w tradycyjnym postępowaniu przetargowym. A innowacyjne firmy – małe i średnie, które do tej pory nie miały wielu okazji do współpracy z administracją publiczną, przedstawiły swoje pomysły na rozwiązanie wyzwań, z którymi mierzy się sektor publiczny – mówi Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska.

Nad czym będą pracować teraz Wykonawcy? Na przykład, PKN Orlen wyłonił 5 finalistów, którzy będą zajmować się prototypem systemu identyfikacji tankowanych pojazdów dla użytkowników aplikacji mFlota. Natomiast uczestnicy wybrani przez PKP Informatyka przygotują demo oprogramowania umożliwiającego prognozowanie popytu i optymalizującego cenę za przejazd pociągiem.

Uczestnicy konkursów pozostają anonimowi, aż do momentu wyłonienia laureatów. Komisje po stronie Zamawiających nie wiedziały, jakiej firmy projekt oceniały. To celowy zabieg, który miał gwarantować wszystkim konkursowiczom równe szanse i wyróżnić pomysł, a nie konkretne przedsiębiorstwo.

Przed przejściem do prototypowania rozwiązań zostanie zorganizowana seria spotkań informacyjnych, na których Zamawiający doprecyzują swoje potrzeby i oczekiwania względem nich. Dla uczestników konkursów będzie to z kolei okazja, aby zadać szczegółowe pytania i przygotować się do stworzenia demo rozwiązania.

Ostatnim etapem w konkursach GovTech Polska jest prototypowanie rozwiązań. Uczestnicy przedstawiają swoje prototypy, przygotowane na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiających. Ostatecznie wyłonieni zostaną laureaci (wykonawcy), którzy będą mieć możliwość wdrożenia danego rozwiązania. Jest to bowiem – obok kontraktów, których łączna wartość wynosi ponad 6 mln zł – główna nagroda w konkursach GovTech Polska.