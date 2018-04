"Zmora" odstraszająca od zakładania biznesów

Wysokość comiesięcznego przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodnie wskazywana jako największa bariera odstraszająca od założenia firmy w naszym kraju – wynika z sondy na portalu MamBiznes.pl. Wskazuje na to 28%odpowiedzi udzielonych przez respondentów, przy czym każdemu z uczestników badania zadawano to samo pytanie: „Jak uważasz: co najbardziej zniechęca do założenia własnej firmy w Polsce?”. W ankiecie udział wzięło 1387 użytkowników, z czego 50%. stanowiły osoby rozważające rozkręcenie własnego biznesu. 40% biorących udział w sondzie to właściciele firm, a 10% to osoby, które ani nie są przedsiębiorcami, ani nie mają takich planów.

Jako drugą często wymienianą barierę odstraszającą przyszłych przedsiębiorców wskazywano skomplikowane prawo i podatki (21). Co ciekawe, dopiero na trzecim miejscu wśród czynników zniechęcających do biznesu w Polsce znalazł się brak kapitału wskazany w 17%. odpowiedzi. Dalej uplasowały się: strach przed kontrolami – 12%, brak doświadczenia biznesowego – 10% oraz praca na etacie – 9%. Pozostałe możliwości zebrały poniżej 10% odpowiedzi. Internauci, którzy wybrali opcję „inne”, w swobodnej wypowiedzi wymieniali takie bariery, jak: brak pewności o przyszłość po wystartowaniu biznesu, mała kwota wolna od podatku, utrata płynności finansowej, niekompetencja urzędników i brak klientów.

Składki na ZUS są także negatywnym elementem wskazywanym przez przedsiębiorców już działających na rynku. Odsetek osób, które tak odpowiedziały ,był większy niż w przypadku osób nie prowadzących firmy i wyniósł 32%. Za liderem uplasowały się skomplikowane przepisy i podatki – 24%, a na ostatnim miejscu niechlubnego podium znalazła się obawa przed kontrolami – 17%. Brak kapitału uplasował się dopiero na czwartej pozycji, wymieniony w 12% odpowiedzi. W swobodnej wypowiedzi przedsiębiorcy wskazywali takie bariery jak: wysokie podatki, kultura zaległych płatności, brak rąk do pracy, niewydolny wymiar sprawiedliwości, brak pomocy ze strony państwa, wahania kursowe, sytuacja polityczna.

Badanie przeprowadzono w dniach 23 marca-4 kwietnia. Internauci mogli wybrać trzy spośród sześciu barier. Istniała także możliwość swobodnej wypowiedzi i wskazania bariery nie wymienionej na liście.

Źródło: MamBiznes.pl