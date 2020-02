Zestawienie TOP 10 gadżetów na Twój telefon i tablet

Gadżet nr 1: uchwyt na telefon ze stojakiem

Telefon jest urządzeniem, które coraz częściej zastępuje nam laptop, a nawet telewizor. Pozwala na wygodne oglądanie filmów oraz teledysków bez konieczności włączania komputera czy przesyłania obrazu na TV. Dla miłośników dłuższych lub krótszych seansów na komórce uchwyt na telefon ze stojakiem to absolutny must have, który pozwoli wygodnie oglądać ulubione treści video w podróży lub w domu. Praktyczne kółeczko ochroni także urządzenie przed upadkiem podczas robienia selfie lub kręcenia filmików np. podczas jazdy na motorze.

Gadżet nr 2: czyścik do ekranu

Ekrany smartfonów i tabletów z roku na rok stają się coraz większe. Ich powiększająca się powierzchnia użytkowa oznacza jednak nie tylko lepszy komfort korzystania, ale także podwyższoną skłonność do zabrudzeń, z którą w prosty sposób pozwoli poradzić sobie czyścik do ekranu. Do wyboru mamy ich rozmaite rodzaje, rozmiary i kolory, co pozwala dostosować gadżet do wielkości ekranu urządzenia oraz własnego gustu.

Gadżet nr 3: rękawiczki dotykowe

Zima i jesień to szczególnie trudny czas dla miłośników smartfonów, którzy nie wyobrażają sobie wyjścia na zewnątrz bez swojego urządzenia. Chłód wymusza noszenie rękawiczek, które w większości przypadków nie pozwalają na obsługę ekranów dotykowych. Rozwiązaniem są w specjalne rękawiczki dotykowe, które pozwolą wygodnie obsługiwać urządzenie podczas przebywania na zewnątrz i jednocześnie ochronią nasze dłonie przed panującym w zimowe dni chłodem.

Gadżet nr 4: elastyczny uchwyt do telefonu

Przydatne gadżety na telefon i tablet to także elastyczny uchwyt, który pozwala na zamocowanie urządzenia w dowolnym miejscu oraz regulację jego położenia. Takie akcesorium przyda się szczególności tym użytkownikom smartfonów i tabletów, którzy chcą mieć w zasięgu wzroku jego ekran podczas pracy, odrabiania lekcji czy gotowania. Stabilne zapięcie z klipem pozwala na zamocowanie urządzenia w dogodnym miejscu, a elastyczny przewód na regulowanie jego położenia.

Gadżet nr 5: etui na karty lub wizytówki

Pomimo rosnącej popularności płatności telefonem wielu użytkowników nadal nosi przy sobie plastikowe karty płatnicze. Jeśli mamy ich więcej niż jedną i nie chcemy za każdym razem zabierać ze sobą portfela, świetnym rozwiązaniem okaże się praktyczne etui, które możemy wykorzystać do przechowywania kart płatniczych lub wizytówek. Etui mocuje się na pleckach smartfona oraz pozwala mieć zawsze przy sobie karty oraz wizytówki.

Gadżet nr 6: mini głośnik do smartfona lub tableta

Rozkładany głośnik do przydatny gadżet, który przyda się zwłaszcza miłośnikom muzyki. Jego niewielkie rozmiary pozwalają na wygodne przenoszenie gadżetu w torbie lub plecaku a wbudowany akumulator umożliwia słuchanie muzyki przez nawet 2 godziny bez przerwy. Urządzenie łączy się ze smartfonem lub tabletem za pomocą złącza mini jack, co pozwala na jego użytkowanie z większością dostępnych na rynku urządzeń.

Gadżet nr 7: ładowarka do szybkiego ładowania

Każdy użytkownik smartfona wie, że czas ładowania znacząco wpływa na komfort korzystania ze sprzętu. Dołączone do telefonów i tabletów ładowarki pozostawiają jednak wiele do życzenia i zazwyczaj tylko posiadacze flagowców mogą korzystać z funkcji szybkiego ładowania. Można to jednak zmienić zaopatrując się w ładowarkę do szybkiego ładowania, która jednocześnie pozwoli na naładowanie aż 5 kompatybilnych urządzeń.

Gadżet nr 8: klawiatura bluetooth do tableta

Tablet coraz częściej zastępuje nam laptop. Jego duży ekran pozwala nie tylko na czytanie oraz oglądanie filmów, ale także na tworzenie własnych treści, odpowiadanie na e-maile itp. Pisanie na ekranie dotykowym nie jest jednak zbyt wygodne, lecz aby to zmienić wystarczy zaopatrzyć się w praktyczną klawiaturę bluetooth, która pozwoli przemienić tablet w przenośny mini laptop.

Gadżet nr 9: magnetyczny uchwyt na telefon do samochodu

Przydatne gadżety na telefon to także magnetyczny uchwyt samochodowy, który pozwala na bezpieczne zamontowanie smartfona w aucie i korzystanie podczas jazdy z nawigacji, słuchanie muzyki oraz odbieranie połączeń głosowych. Uchwyt utrzymuje telefon w bezpiecznej pozycji podczas podróży i może być zainstalowany w otworze wentylacyjnym na desce rozdzielczej auta.

Gadżet nr 10: opaska na ramię na telefon

Opaska na ramię to praktyczny gadżet, który przyda się szczególnie aktywnym użytkownikom smartfonów, którzy nie wyobrażają sobie regularnych treningów bez smartfona. Telefon jest bezpiecznie umieszczany w wodoodpornej kieszeni, która chroni go przed deszczem oraz wilgocią. Regulowane zapięcie na rzep pozwala z kolei na dopasowanie opaski do obwodu ramienia oraz jej wygodne noszenie podczas biegania i ćwiczeń.

Wszystkie wymienione powyżej akcesoria znacząco podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektronicznych. W atrakcyjnych cenach przydatne gadżety na telefon i tablet można obejrzeć oraz zakupić na stronie Versus-Reklama.pl, gdzie każdy z nich może dodatkowo zostać opatrzony spersonalizowanym nadrukiem lub grawerem.