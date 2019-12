Zegarki w biznesie - dlaczego warto je mieć i nosić?

Liczy się styl i klasa

Właśnie zegarek jest takim elementem ubioru, który mówi wszystko o właścicielu, czy to w codziennych sytuacjach, czy właśnie w biznesie. Dobry model jest pewnego rodzaju sygnałem wysyłanym do drugiej osoby. Daje impuls do naszej podświadomości z informacją: „o, ta osoba dba o swój wygląd i styl”. Postrzegamy wtedy ją jako kogoś, kto ma klasę, dobry gust i tym samym darzymy ją większym zaufaniem przy zawieraniu nowych kontaktów i podpisywaniu ważnych umów. Co innego gdyby taka osoba ubrała się niechlujnie i „na luzie”, nie dbając o dobór odpowiednich dodatków. Od razu w naszych oczach spadają jej kompetencje i maleje wiarygodność.

Punktualność w cenie

„Czas to pieniądz” to bardzo popularne polskie przysłowie, które dokładnie odwzorowuje to, czym jest zarabianie pieniędzy w korporacjach. Każda sekunda się liczy, nie może być mowy o „nie chce mi się”. Dlatego ważna jest punktualność i sumienność. Trzeba umieć ten czas kontrolować, panować nad nim, zarządzać nim i wygospodarować. Zegarek staje się przyrządem, który pomaga w osiąganiu założonych celów. Idąc na spotkanie biznesowe, jeśli nawet masz znakomite przygotowanie, argumentację nie do odrzucenia i trudną do kontrargumentacji, to bez tego drobnego przedmiotu dajesz odczuć swojemu rozmówcy, że nie zwracasz uwagi na upływające godziny. Tym samym nie szanujesz i nie bierzesz na poważnie zarówno swojego czasu, jak i cennego czasu drugiego człowieka, który postanowił Ci zaoferować. Dlatego nie możesz nie mieć pod ręką czegoś, co ułatwia dysponowanie upływającym czasem, bo świadczy on o Twoim zaangażowaniu i pozytywnym odbiorze przez resztę rozmówców.

Zegarek Twoim dyskretnym asystentem

Wiele osób podczas takich spotkań zamiast tradycyjnych rozwiązań często korzysta z różnego rodzaju udogodnień - telefonów, smartfonów, tabletów. Ale czy to jest najlepsze rozwiązanie? Zdecydowanie nie. Zazwyczaj kładzie się go na stole lub trzyma w kieszeni. Owszem, jest on przydatny, bo można w nim szybko zapisać datę kolejnego ważnego wydarzenia, czy odtworzyć potrzebną prezentację. Niestety, w obu przypadkach może skutecznie rozproszyć innych uczestników spotkania. Zamiast skupić się na rozmowie zwraca się większą uwagę na wibrowanie stołu, czy dziwne dźwięki dobywające się z kieszeni spodni od garnituru. Nawet zwykłe, i wydawałoby się, nic nie znaczące spojrzenie na telefon w celu sprawdzenia godziny może stać się przyczyną krępującej ciszy. Takie sytuacje mogą wpłynąć niekorzystnie na odbiór naszego wizerunku zarówno przez kontrahentów, jak i współpracowników. Jest to po prostu nietaktowne, niegrzeczne i jest oznaką braku szacunku dla drugiej osoby. Dlatego najlepiej jest wyciszyć, a nawet wyłączyć telefon przed takim spotkaniem i zastąpić go przydatnym zegarkiem naręcznym, który pomoże dyskretnie sprawdzić godzinę.

Najlepsza jakość eleganckich zegarków

Jednak nie jest on tylko zwykłym biżuteryjnym dodatkiem, czy przedmiotem do sprawdzenia godziny. Eleganckie zegarki, które odznaczają się najlepszą jakością materiałów i solidnym wykonaniem świadczą o statusie społecznym właściciela. Zazwyczaj mówi nam o tym czyjś samochód lub dom. Natomiast w świecie biznesu takim odnośnikiem jest właśnie zegarek. Może jest to forma pewnego snobizmu, pokazanie swojego statutu, ale sprawia, że posiadając taki model, jest się wiarygodnym, godnym polecenia, a inni ludzie postrzegają Cię jako osobę z klasą. Taki zegarek musi być wykonany z samych wytrzymałych materiałów: szkiełko najlepiej szafirowe, koperta lub bransoleta odlane z wysokogatunkowej stali szlachetnej, a pasek uszyty ze skóry naturalnej.

Właśnie taką marką, która spełnia te wszystkie wymagania, jest Frederique Constant. Cena tych zegarków jest adekwatna w stosunku do porządnego wykonania i zastosowania w nich najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w fachu zegarmistrzowskim, jak na przykład precyzyjne mechanizmy automatyczne, czy chronografy. Warto zwrócić uwagę też na ich stylistykę. Nie są to zegarki, w których gryzą się ze sobą dwa różne odcienie kolorów. W tych modelach dominują dobrze dobrane i stonowane kolory, które nie będą nachalnie rzucać się w oczy, a jednocześnie zachwycą swoim minimalistycznym i klasycznym zdobieniem. Zegarki Frederique Constant są po prostu piękne, wytrzymałe i mogą służyć latami, podczas gdy tańsze zamienniki szybko się zniszczą i będzie trzeba je cały czas wymieniać na nowe.

Savoir vivre zawsze w modzie

Wszystkie powyższe kwestie odnoszą się nie inaczej jak do przestrzegania biznesowego savoir vivre’u. Zegarek jest przedmiotem, który bez problemu pomoże Ci spełnić większość wymaganych zasad dobrego wychowania. Dodatkowo, ludzie obecni wokół Ciebie będą postrzegali Cię jako osobę porządną, znającą dobre zwyczaje i konwenanse towarzyskie.