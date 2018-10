Zawody czasów technologicznej rewolucji

Co roku otrzymujemy rankingi technologii, predykcje języków programowania czy też specjalizacji w IT, które mają zrewolucjonizować rynek. Rozwój i innowacje naturalnie sprzyjają usprawnieniom czy tworzeniu nowych zastosowań dla już istniejących rozwiązań. Jeszcze przez wiele lat specjalizacja, typu Java, Python czy .NET developer, będzie dawać nam stabilne zatrudnienie i godne pieniądze. Znając JavaScript czy PHP możemy swobodnie przeglądać oferty pracy oraz skupić się na szczegółach, jak np. specjalizacja w optymalnym dla nas frameworku. Dodatkowo, języki te należą do najbardziej popularnych i obecnie jest duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów – w samej Polsce brakuje ok. 40 tys. Popyt większy niż podaż? Obecnie tak, ale z czasem rynek sam się wypoziomuje. Gdzie obecnie jest nisza? Czy któraś z hucznie ogłaszanych przełomowych technologii poszła w zapomnienie, a może mamy nowego gracza w świecie IT? Spójrzmy na to oczami rekrutera, który codziennie zmaga się zapotrzebowaniem polskiego rynku. Łukasz Biedulski, Team Leader ICT z firmy doradztwa personalnego HRK S.A., przedstawia trzy najbardziej przyszłościowe zawody, gdzie już teraz brakuje programistów, a z każdym rokiem popyt na nich będzie rosnąć.

Blockchain Engineer

Przez ostatnie lata blockchain, znany głównie deweloperom czy pionierom kryptowalut, stał się szeroko znanym i rozpoznawalnym pojęciem. W wielu polskich galeriach możemy znaleźć „kryptomaty”, gdzie bez problemów możemy kupić Bitcoin czy Eterium, z kolei samą płatność kryptowalutą możemy zrealizować w niektórych taksówkach czy sklepach online. W świecie coraz mocniej stawiającym na cyberbezpieczeństwo, technologia gwarantująca odporność na podrobienie i wszelkiego rodzaju manipulacje jest wybawieniem. Ogromne projekty FinTech czy InsurTech, ciągły rozwój kryptowalut wygenerowały duże zapotrzebowanie na specjalistów od technologii blockchain. Obecnie, stawki godzinowe w tej specjalizacji są 3-4 razy większe niż w tzw. tradycyjnych technologiach.

Machine Learning Specialist

Prace nad sztuczną inteligencją trwają od lat. Inwestycja środków i osób w „samouczącą się” architekturę systemów obliczeniowych (cognitive computing) jest ogromna. Powstały już pierwsze specjalistyczne kierunki studiów. Większość osób na co dzień ma styczność z quasi sztuczną inteligencją w postaci wirtualnych asystentek w swoich telefonach. Plany rozwoju rozwiązań, które pomogą nam w codziennym życiu, są bardzo ambitne. Osoby rozważające tę ścieżkę kariery, widzące siebie, jako inżynier machine learning czy specjalista przetwarzania języka naturalnego (NLP) powinny dużo czasu poświęcić na naukę Javy, C czy C++, z równoległą znajomością któregoś z języków skryptowych, jak Javascript, Perl, Python, Bash, czy Ruby.

Big Data Engineer

Tera a nawet Zetabajty danych, obecne w wirtualnym świecie, są ogromną bazą wiedzy dla firm czy instytucji rządowych. Wiedza to paliwo nowoczesnego biznesu. Nie mówimy tu tylko o typowym Internecie, ale o byciu „smart” – od zegarków, przez telewizory, po lodówki, wszystko. Od wielu lat poszukiwani są specjaliści w tej dziedzinie. W USA od kilku lat najbardziej poszukiwanym zawodem jest specjalista ds. analizy Big Data. Szczególnie cenieni są programiści Python, języku który jest wyjątkowo efektywnym narzędziem do zbierania i przetwarzania danych. Jest to jeden z najlepiej opłacanych zawodów, oczywiście jeżeli swoje CV poprzemy solidną wiedzą i umiejętnościami.

Źródło: HRK