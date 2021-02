Zalety usług prawnych przez internet

Usługi prawne w internecie i ich jakość

Także sfera usług przeniosła się w dużym stopniu do sieci. Nikogo już nie dziwią zakupy w sklepach internetowych, mobilne konta bankowe, aktywność w serwisach społecznościowych czy nawet załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Wiele usług wykonywanych jest na najwyższym poziomie, a jako że konkurencja w niektórych branżach bywa duża, to także okazyjne bywają ceny za dane usługi. Taką branżą jest także obszar usług prawniczych, który doskonale radzi sobie w sieci, zyskując coraz to nowych zadowolonych klientów.

Dawniej wydawało się, że prawnik, radca prawny czy adwokat to osoba odległa dla przeciętnego człowieka z innym wykształceniem niż prawnicze. Panowało (i nieraz nadal panuje) przekonanie, że usługi kancelarii prawniczych wiążą się z ogromnymi, trudnymi do uniesienia kosztami. Dodatkowo często uzyskana porada przekazana była zawiłym językiem prawniczym. Przez to usługi porad prawnych czy zlecania pism nie zawsze kończą się satysfakcją klienta. Warto wiedzieć, że taka sytuacja nie musi być normą! Wręcz przeciwnie, wybierając rzetelny serwis z poradami prawnymi, mamy szansę na zupełnie inne podejście do klienta oraz uzyskanie świetnej porady związanej dokładnie z naszym problemem.

Sposoby płatności za usługi prawne on-line

Zadawanie swoich pytań w serwisie prawniczym z prawdziwego zdarzenia nie łączy się z żadną opłatą. Sformułowanie i wycena porady dotyczącej naszego problemu są zatem nie tylko bezpłatne, ale także bardzo komfortowe i bez zobowiązań. Dobry serwis powinien szybko wycenić naszą usługę w myśl zasad, że czas to pieniądz, a do tego konkurencja nie śpi. Przyszły klient serwisu powinien dostać także kilka możliwości opłacenia swojej usługi, by wybrać taką, która mu najbardziej pasuje. To już światowy (i polski) standard, że powinniśmy mieć do wyboru tradycyjny przelew oraz przelew za pośrednictwem np. PayU czy PayPal. Co istotne, oczywiście za usługę otrzymuje się fakturę – zwykle przez e-maila, znów bez czekania.

Szybkość realizacji zlecenia prawnego

Kolejną zaletą usług prawniczych przez internet, poza wymienioną szybką wyceną i łatwą płatnością, jest oczywiście szybkość realizacji zlecenia. Brak czasu to domena naszej współczesności. Tym bardziej może to być motyw wyboru usługi on-line zamiast tradycyjnej – gdzie musimy poświęcić czas i energię na znalezienie odpowiedniego specjalisty, sprawdzenie opinii o nim, cennika, wreszcie na dojazd w nieraz odległe miejsce. Porady prawne online wszystkie te problemy niwelują, i to jest jedna z największych zalet tego typu usługi. Dobre serwisy powinny oferować wykonanie standardowej usługi w ciągu doby.

Bezpłatne pytania dodatkowe

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że klient nie zawsze od razu zawrze 100% informacji dotyczących jego sytuacji albo odpowiedź będzie wymagała wyjaśnień. Serwisy z poradami on-line powinny przewidzieć takie sytuacje i oferować opcję bezpłatnych pytań dodatkowych. To istotne, zwłaszcza że materia prawnicza dla przeciętnego klienta nie jest chlebem powszednim i nieraz pewne kwestie wymagają dopowiedzeń czy doprecyzowania. Kontakt z prawnikiem (co ważne, bez nadmiernego udziału pośredników) staje się wtedy niemal dialogiem nastawionym na rozwiązanie konkretnego problemu klienta. Usługa w takiej formie staje się kompleksowa i profesjonalna. Nieraz w trakcie takiej wymiany pytań i odpowiedzi może nasunąć się nowy problem lub pojawi się potrzeba zamówienia np. pisma procesowego. Profesjonalne portale oczywiście oferują także takie opcje, nieraz proponując także rabaty dla stałych klientów. W biznesie bowiem należy dbać o swoich klientów, a jeśli zechcą do nas wrócić – pokazać im, że są ważni.

Niewątpliwą przewagą porady on-line nad tradycyjną jest bezproblemowe uzyskanie jej w formie papierowej. Ma to bardzo istotne znaczenie w wielu sytuacjach. Nietrudno wyobrazić sobie okoliczności konfliktu z przełożonym, sporu ze spółdzielnią, kłopotów z sąsiadem… Dzięki poradzie prawnika (także z opcją druku np. na papierze firmowym kancelarii on-line) każda sytuacja sporna nabiera cech relacji profesjonalnej, wspartej wiedzą prawniczą konkretnego radcy. Ma to duży wpływ na nieraz polubowne rozwiązanie konfliktów, gdy jedna ze stron wykaże zaangażowanie i przedstawi prawniczą analizę na papierze.

Weryfikacja serwisu prawnego przed dokonaniem wyboru

Oczywiście można mieć wiele obaw przed poradami udzielanymi przez internet. Brak kontaktu oko w oko z prawnikiem budzi w nas niepewność. Zwykle klienci obawiają się, czy usługa będzie profesjonalna, czy nie zostaną oszukani, czy pozostaną anonimowi… Zdecydowanie warto sprawdzić kilka istotnych spraw, zanim podejmie się decyzję o zleceniu dla konkretnego portalu. Przede wszystkim warto sprawdzić dane kontaktowe takiego serwisu i zorientować się, czy za nim stoją konkretne osoby (z imienia i nazwiska). Bardzo istotną kwestią jest to, kto dokładnie udziela porad prawnych. Niestety, niektóre serwisy mają bardzo złą praktykę zatrudniania studentów, którzy jednak mimo dobrej woli z braku doświadczenia nie mogą wykazać się oczekiwanym profesjonalizmem. A zatem porad muszą udzielać prawniczy z doświadczeniem, podpisani imieniem i nazwiskiem.

Warto także sprawdzić kwestie techniczne. Przeczytanie regulaminu, zasad udzielania odpowiedzi – to podstawowe zasady. Musimy mieć dokładną informację, po jakim czasie uzyskamy odpowiedź, czy i kiedy będzie można zadać pytania dodatkowe, a także czy te pytania dodatkowe są płatne oraz kiedy prawnik nam na nie odpowie. Warto także zorientować się w opiniach pozostałych użytkowników. Rzetelne opinie osób, które już skorzystały z takiej usługi, to najlepszy wyznacznik i odpowiedź na pytanie: czy warto?

Już sama reakcja na nasz kontakt z portalem prawniczym powinna być szybka i profesjonalna. Nieraz na takich stronach pojawiają się okienka dialogowe z pracownikiem administracji serwisu bądź opcje przekierowania do profesjonalnych paneli kontaktu. To także ważne, gdyż tradycyjna forma wysyłania e-maili generuje dodatkowe straty czasowe, co wydłuża sam proces realizacji usługi. Portal z poradami prawnymi z prawdziwego zdarzenia powinienem mieć fachowe i przemyślane zaplecze do kontaktu i administracji.

Jak wybrać rzetelną firmę?

Aby uniknąć pułapki i straty pieniędzy, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów:

Dobrze zapoznać się z treściami, które publikuje portal z poradami. Często możemy przeczytać na nim przykładowe treści i ocenić ich fachowość. Ważne, by porada nie była zbiorem samych artykułów z ustaw, ale zawierała prosty w odbiorze i w zrozumieniu komentarz.

Zorientować się w opcjach zadawania pytań dodatkowych, bo one są naprawdę istotne. Często potrzeba wymiany kilku wiadomości, by dopiero uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź. Niektóre portale nieco ukrywają fakt, że za te pytania dodatkowe będzie trzeba zapłacić lub że będzie je można zadawać tylko przez określony, krótki okres.

Przede wszystkim należy zweryfikować, kto pracuje w danym portalu. Niestety w każdej branży znajdą się nie do końca uczciwe osoby, które żerują na naiwności potencjalnych klientów. Zbyt niska cena, zdawkowe odpowiedzi na konkretne pytania od pracowników czy brak danych kontaktowych powinny wzbudzić naszą czujność. Radcy i prawnicy z prawdziwego zdarzenia nie będą wstydzić się swojej tożsamości!

Sprawdzić, przez jaki czas będziemy mieli dostęp do naszej korespondencji z prawnikiem, by uniknąć przykrej niespodzianki, że udzielona odpowiedź jest już dla nas niewidoczna.

Zorientować się, jaka jest polityka ochrony bezpieczeństwa danych prywatnych. Dodatkowo przeanalizować opcje dostępu do panelu klienta (czy jest hasło itd.).

Po weryfikacji wyżej wspomnianych elementów możemy dokonać dobrego wyboru portalu z poradami prawnymi on-line. Dzięki temu zapewnimy sobie bezpieczeństwo, cenę adekwatną do jakości usługi oraz przede wszystkim profesjonalizm. O tym ostatnim warto jeszcze napisać kilka słów.

Specjaliści z różnych dziedzin prawa dostępni on-line od ręki

Jak wiadomo, można mieć problem dotyczący naprawdę różnych dziedzin prawa. Począwszy od spadkowego, przez cywilne, handlowe, pracy… Każda sytuacja jest inna, wymaga odniesienia do konkretnych aktów prawnych i poszukiwania indywidualnych rozwiązań. To oczywiście wiąże się z dokładną i rzetelną wiedzą danego prawnika. I tu najistotniejsze jest, by wybrany przez nas portal zatrudniał prawników–specjalistów z danej dziedziny. Nikt nie może być ekspertem od wszystkiego, dlatego warto powierzyć swoją sprawę prawdziwemu profesjonaliście. Dobre portale zwracają na to uwagę i kierują nasze pytanie do konkretnej osoby, która posiada bogate doświadczenie i wiedzę z danej dziedziny.

Dzięki takiemu profesjonalnemu podejściu mamy pewność, że nasza sprawa jest w dobrych rękach. Co więcej, możemy liczyć na poradę zrozumiałą, o co przecież głównie chodzi. Język prawniczy bywa zawikłany, pełen specyficznych terminów i odniesień do aktów prawnych. Po to płacimy profesjonaliście, by to on poprowadził nas przez ten gąszcz trudności. Oczywiście – musimy poznać podstawy prawne, ale przede wszystkim komentarz do nich w odniesieniu do naszego konkretnego problemu.

Ważna sprawa: anonimowość i ochrona naszych danych

Warto także mieć na uwadze, iż porady przez internet zapewniają nam anonimowość. Nikt nie będzie widział, jak wchodzimy do kancelarii prawniczej, ani nie zastanawiał się, po co to robimy… Jeśli chcemy zachować w tajemnicy przed bliskimi zwrócenie się o poradę prawną, nie musimy uciekać się do kłamstw dotyczących tego, gdzie jedziemy. W zaciszu własnego domu, z komputera czy nawet smarfona, możemy na spokojnie prowadzić korespondencję z prawnikiem, który nastawiony jest na udzielenie nam pomocy. Dodatkowo nasza porada nie zostanie nigdzie opublikowana z podaniem naszych danych czy cech szczególnych zadanego pytania. Komfort, anonimowość, wygoda i bezpieczeństwo – to synonimy dobrej porady prawnej on-line.

Szybkie rozwiązanie nurtującego nas problemu lub porada, w którą stronę powinny zmierzać nasze działania, może zdecydowanie poprawić komfort życia. Wartym polecenia portalem prawnym z poradami on-line jest serwis ePorady24.pl. Działa on już od kilkunastu lat i nieustannie się rozwija. Jak podkreślają jego właściciele, sami nie są prawnikami, dlatego od początku dbali, by zatrudniani specjaliści prawa byli nastawieni na dobry kontakt z klientem. Język odpowiedzi musi być zrozumiały, a same porady profesjonalne. Warto zaufać takim portalom jak ten, które oferują przejrzyste zasady wyceny i późniejszego kontaktu z prawnikiem wraz z opcją bezterminowo ważnych i bezpłatnych pytań dodatkowych.

Kancelaria stacjonarna vs porady przez internet

Nasze życie idzie do przodu, a świat nieustannie się rozwija. Pewne tradycyjne formy kontaktu i usług z powodzeniem zostają zastępowane przez te w wersji on-line. Dzięki temu możemy zyskać czas, spokój ducha (zwłaszcza w dobie pandemii) oraz zaoszczędzić sporo pieniędzy. Kancelaria stacjonarna to bowiem koszt utrzymania samego lokalu (zwykle naprawdę wysoki), ale także opłaty dla pracowników i wreszcie wynagrodzenie dla samego adwokata. Serwis on-line nie ma takich barier. Może zrzeszać grono specjalistów z różnych zakątków Polski, jego koszty utrzymania są bardziej elastyczne, a szybkość udzielania pomocy zdecydowanie większa. Dzięki temu zyskujemy produkt najwyższej jakości – szybką, profesjonalną, zrozumiałą poradę za cenę, na którą większość klientów może sobie pozwolić. Dobrze jest więc zaufać specjalistom, np. z portalu ePorady24.pl, i osobiście poznać zalety porad prawnych przez internet.

