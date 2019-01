Zakupy spożywcze online. Czy robimy je chętniej po zakazie handlu w niedzielę?

Wraz z początkiem roku zaostrzyły się przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę - zakupy można robić tylko w jedną niedzielę w miesiącu. A że minął już prawie rok obowiązywania ustawy o zakazie handlu w niedzielę, można pokusić się o pewnie podsumowania.

E-commerce na fali

Według statystyk dwa miesiące po zakazie handlu w niedziele o 26% wzrosła sprzedaż w e-commerce, z czego 62% sklepów miało zwiększony ruch na stronie, a 56% odnotowało większą sprzedaż w Internecie. Na podstawie powyższych danych widzimy stały, równy rozwój e-commerce, który powinien spodziewać się jeszcze większych korzyści w 2019 roku. Więcej niedziel niehandlowych to potencjalna szansa na większe przychody ze sprzedaży online.

Jedzenie z internetu

Nasze opinie co do zakazu handlu w niedzielę są podzielone - nieco większy odsetek badanych ocenia wprowadzenie ograniczeń jako pozytywne. Niezależnie od punktu widzenia, zakaz handlu w niedziele zmienia przyzwyczajenia milionów Polaków, którzy szybko adaptują nowinki technologiczne i są otwarci na nowe możliwości. Ograniczenia handlu w niedziele spowodowały na przykład, że internetowy kanał sprzedaży żywności rozwija się niezwykle dynamicznie. Sklepy oferujące sprzedaż żywności online, czyli tzw. e-grocery, odnotowują zwiększoną ilość zamówień w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy. Statystycznie branża rośnie o ok. 10% rocznie, a już co siódmy internauta robi regularnie zakupy spożywcze w internecie.

Rosnąca popularność zakupów spożywczych online wiąże się nie tylko z wprowadzonym zakazem handlu w niedzielę, jak również z coraz większym zaufaniem użytkowników sieci do zakupów przez internet. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom gotowy obiad możemy mieć na stole w kilka minut i zaoszczędzić czas.

Prężnie rozwija się również sektor sprzedaży mrożonych produktów – wg ekspertów Icefood.pl w 2018 roku ich sprzedaż wzrosła o ok. 15%. Trend sprzedaży produktów spożywczych przez internet oraz rosnąca popularność mrożonek przyczynia się także do powstawania coraz większej ilości e-sklepów oferujących tego typu produkty. Według danych Nielsen, tylko w ciągu ostatniego roku rynek mrożonek powiększył się o 5,8% pod względem wolumenu oraz o 7,4% wartościowo.

Mroczna strona wolnych niedziel, czyli pułapka "zapasów"

Z obawy przed perspektywą wystąpienia domowych braków, konsumenci zaopatrują się w większą ilość produktów, co może skutkować późniejszym ich marnotrawieniem. Do tego wydaje nam się, że w dzień wolny zjemy więcej. Robienie zapasów skutkuje marnotrawstwem i kupionego jedzenia, i wydanych pieniędzy. Problem marnowania żywności jest w Polsce poważny. Według danych CBOS Polacy rocznie marnują 235 kg żywności na osobę. Z kolei z badania przeprowadzonego na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności przez Instytut Kantar Millward Brown wynika, że w 2018 r. aż 42% badanych Polaków zadeklarowało, że zdarza im się wyrzucać żywność - podczas gdy badania z roku 2017 mówiły o 34%. Najczęstsze deklarowane przyczyny wyrzucania żywności to przekroczenie terminu przydatności do spożycia (29%) i zbyt duże zakupy (20%).

Dalsza perspektywa

W 2019 roku handel będzie dozwolony tylko w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. W 2020 roku w ciągu całego roku takich niedziel będzie już tylko siedem — dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, w jedną przed Wielkanocą i dodatkowo w cztery ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia (chyba że w tych dniach wypada święto wolne od pracy, co może zdarzyć się np. w kwietniu w przypadku Wielkanocy). Zapewne możemy oczekiwać dalszego rozwoju e-grocery, a jeśli zdamy sobie sprawę ze skali marnowania produktów - także rynku dań gotowych o dłuższym terminie przydatności do spożycia.

AUTOR: Maciej Radziwiłł, CEO IceFood.pl