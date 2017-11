Zabezpieczenie sprzedaży online podczas Black Friday

Niezależnie od dnia, w którym klient zdecyduje się na zakupy w e-sklepie, sprzedawcy powinni dostarczać jednakową, najwyższą jakość obsługi. Warto o tym pamiętać szczególnie w okresie zwiększonego ruchu na stronach.

Sektor retail wciąż postrzegany jest jako łatwy cel ataków związanych z kradzieżą danych osobowych. Jak wynika z najnowszego raportu firmy prawniczej RPC, w ciągu ostatniego roku podwoiła się liczba cyberataków na witryny e-commerce.

Chcąc maksymalizować zyski sprzedawcy prześcigają się we wprowadzaniu rozwiązań usprawniających proces zakupowy. Zwykle implementują mechanizmy szybkiego dostępu takie jak zakup jednym kliknięciem. Niestety cierpi na tym bezpieczeństwo, które często staje się sprawą drugorzędną. W tej chwili szybkie zakupy online są coraz popularniejsze i dostępne właściwie dla każdego. W konsekwencji stają się niezwykle atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców.

Problem nasila się zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu na stronach, takich jak Black Friday. Hakerzy są bardziej aktywni podczas tego typu wydarzeń, ponieważ wiedzą, że właściciele e-sklepów będą mieli trudności z zabezpieczeniem dużych ilości danych.

Pracując wspólnie, wygrywasz

Witryna sklepu online musi posiadać wielopoziomowe zabezpieczenia. Sprzedawcy powinni zainwestować w wielowarstwowe rozwiązania, aby nie tylko utrzymywać swoje usługi online podczas ataków DDoS, ale także chronić sieć, poszczególne sesje oraz konsumenta. Środki bezpieczeństwa muszą być wystarczająco „inteligentne”, aby odróżnić zwiększony (ale typowy) ruch na stronie od szkodliwej działalności hakerów. Jednak z powodu nowych taktyk stosowanych przez cyberprzestępców obrona przed nimi staje się coraz trudniejsza.

Konieczna jest zaawansowana analiza zagrożeń, tak by uchwycić każdą nieprawidłowość już na samym początku. Sprzedawcy internetowi powinni przynajmniej upewnić się, że posiadają certyfikat zaufanego sklepu, który gwarantuje minimalny, lecz ujednolicony poziom bezpieczeństwa.

Aby naprawdę cieszyć się z sezonowych wyprzedaży, sprzedawcy potrzebują aplikacji oraz narzędzi, które będą idealnie dostosowane. Rozwiązania typu On-Premise nie są tutaj dobrym rozwiązaniem ze względu na niewystarczającą szybkość działania, niską elastyczność i wysokie koszty użytkowania.

Na rynku e-commerce możliwość skalowania rozwiązań dostępnych w chmurze staje się warunkiem niezbędnym do zapewnienia udanych i bezpiecznych zakupów. To z kolei wymaga zastosowania konkretnych środków zabezpieczających, w tym uwierzytelniania i autoryzacji (IAM), technologii szyfrowania (SSL), a także technologii przeciwdziałających atakom DDoS. Również zapora sieciowa (WAF) jest niezbędnym narzędziem, ponieważ wszystkie te przedsiębiorstwa opierają się na typowej technologii portalu internetowego. WAF chroni aplikacje i dane przed znanymi oraz nieznanymi zagrożeniami i praktycznie eliminuje luki w zabezpieczeniach aplikacji.

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO) sprzedawcy będą także podnosić standardy w zakresie transparentności standardów zabezpieczeń. Z czasem sklepy, które są bezpieczne i dostosowały się do rozporządzenia wyraźnie będą się wyróżniać. Konsumenci będą korzystać w większości z tych witryn, które poważnie traktują temat bezpieczeństwa ich danych osobowych. Dla konsumentów to bardzo dobra wiadomość, ponieważ sprzedawcy zrobią wiele, by zdobyć i utrzymać zaufanie klienta.

Autor: Ireneusz Wiśniewski, Dyrektor Zarządzający w F5 Networks