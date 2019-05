Za nami najbardziej cyfrowe wybory

Obywatele po raz pierwszy w historii mogli iść do lokali wyborczych tylko ze smartfonem. Użytkownicy aplikacji mObywatel kartę do głosowania mogli dostać, potwierdzając swoją tożsamość właśnie przy pomocy tego urządzenia.

Tożsamość potwierdzona

Statystyk, ile dokładnie osób potwierdzało tożsamość w komisjach wyborczych aplikacją mObywatel nie ma – komisje nie zbierają takich danych. Wiadomo natomiast, że takich osób było sporo. Z aplikacji korzysta już prawie ćwierć miliona osób. Według stanu na dzień 24 maja było to dokładnie 239 tys. 747. W ciągu ostatniego roku liczba użytkowników aplikacji się podwoiła.

Nie tylko aplikacja

Zanim otwarte zostały lokale wyborcze, ogromnym zainteresowaniem cieszyły się też usługi, które pozwalały drogą elektroniczną na dopisanie się do spisu i do rejestru wyborców. Wcześniej zostały one tak zmodyfikowane, aby nie powodować żadnych niejasności ani po stronie obywateli, ani urzędników.

Nowa e-usługa „Dopisz się do spisu wyborców” wzbogacona została o prośbę o powiadomienie pocztą elektroniczną o dopisaniu do spisu lub braku możliwości dopisania. Z kolei e-usługa „Wpisz się do rejestru wyborców” wzbogacona została o możliwość dodania załącznika, dodatkowo na karcie portalu obywatel.gov.pl umieszczono listę przykładowych dokumentów służących do weryfikacji deklaracji, że ktoś na stałe przebywa w jakimś miejscu. Listę tę sporządzono na podstawie informacji przekazanych przez miasta stowarzyszone w Unii Metropolii Polskich.

Przed uruchomieniem e-usług do urzędów miast i gmin został przesłany e-mail informujący o wyborczych usługach cyfrowych. Znalazła się tam prośba o e-mailowy kontakt urzędników z obywatelami, którzy złożyli wnioski o dopisanie do spisu wyborców, zarówno w przypadku dopisania, jak i niedopisania ich do spisu.

Ponad 15 tys. wniosków w jeden dzień

Między 6 a 21 maja do urzędów drogą elektroniczna wpłynęły 34 tys. 233 wnioski o dopisanie do spisu oraz 10 tys. 995 wniosków o wpisanie do rejestru wyborców. Razem to ponad 45 tys. wniosków elektronicznych.

Rekordowy pod tym względem był wtorek, 21 maja, czyli ostatni dzień, który dawał gwarancję pozytywnego załatwienia spraw drogą elektroniczną. Tylko tego dnia wpłynęło aż 11 tys. 988 wniosków o dopisanie do spisu oraz 3 tys. 238 wniosków o wpisanie do rejestru. W sumie ponad 15,2 tys.

