Z ofertą ruszył cateringowy marketplace dla biznesu

Polski rynek gastronomiczny jest już wart kilkanaście miliardów złotych. Ten obszar jest łakomym kąskiem nie tylko dla dostawców żywności, ale i dla firm technologicznych, przenoszących proces zamówień do kanałów online. Trend postanowił wykorzystać Caterfly. Startup chce uprościć dotychczasowy sposób korzystania z usług cateringowych. Za pomocą kilku kliknięć umożliwi klientom zamawianie jedzenia, dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

Jak to działa? Karol Lasota - szef Caterfly - opisuje sposób składania zamówienia na prostym przykładzie. Przypuśćmy, że musisz dostarczyć catering dla 50 osób na spotkanie firmowe. Przeszukujesz więc oferty online, dzwonisz do potencjalnych dostawców czy piszesz do nich maile i czekasz na odpowiedź. Startup sprowadził ten proces do paru kroków. Wystarczy wejść na stronę, wybrać odpowiadającą nam ofertę i potwierdzić zamówienie.

Już dziś użytkownicy platformy mają do wyboru zróżnicowaną ofertę cateringu – od finger foodów i menu śniadaniowego przez lunche aż po kolacje. W planach jest też dalszy rozwój. W najbliższych miesiącach firma chce rozszerzyć swoją działalność o następne polskie miasta.

