Z jakich narzędzi i urządzeń korzystają strażacy?

Samochód ratownictwa technicznego

Na wyposażeniu strażaków są samochody ratownictwa technicznego, wykorzystywane do działań z zakresu ratownictwa drogowego, budowlanego, kolejowego oraz chemiczno-ekologicznego. Pojazd techniczny może być lekki, średni lub ciężki. Taki pojazd wyposażony jest w rozpieraki, nożyce służące do cięcia karoserii czy przenośne agregaty prądotwórcze i żurawie hydrauliczne, o udźwigu nawet do 6 ton. Obowiązkowo wóz ratownictwa technicznego musi mieć gaśnice, które przydają się podczas pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.

Ważnym elementem wyposażenia strażaków są rozpieracze, które służą do rozpierania i ściskania karoserii samochodów. Przydają się przy wypadkach, gdy trzeba usunąć jak najszybciej zgniecione elementy karoserii, co pozwala na uzyskanie dostępu do poszkodowanych. W tym samym celu używane są przez strażaków hydrauliczne nożyce. Bez większego kłopotu strażak rozetnie nimi przednie i środkowe słupki w samochodzie. Do podnoszenia ładunków, m.in. wraków pojazdów służą z kolei poduszki podnoszące. Są one w stanie podnieść ładunek o wadze 30 ton na wysokość około 35 cm.

Do standardowego wyposażenia technicznego wozu strażackiego zalicza się bosaki, pilarki do drewna, betonu i stali czy siekiery.

Wyposażenie wozu strażackiego

Konwencjonalny wóz strażacki, nazywany pieszczotliwie beczką, na swoim wyposażeniu ma przede wszystkim zbiornik wody o pojemności 2 do 6 tysięcy litrów. Do tego musi mieć autopompę, węże strażackie o różnej długości, liny alpinistyczne, trójkąty ewakuacyjne, aparaty tlenowe dla całej załogi strażackiej i podstawowy sprzęt ratownictwa technicznego oraz narzędzia do wyważania drzwi. Samochód strażacki ma na wyposażeniu pilarki do drewna, motopompy, worki z sorbentem, ubrania żaroodporne, agregat oddymiający, drabiny czy prądownice.

Te ostatnie narzędzia zasługują na nieco więcej uwagi. Prądownica strażacka, wodna, przeznaczona jest do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych. Służy jako zakończenie węży pożarniczych. Istnieje wiele różnego rodzaju prądownic.

Prądownice strażackie do różnych zastosowań

Prądownica turbo jest zaawansowanym narzędziem dla straży pożarnej. Wyposażona w głowicę typu turbo, z regulacją wydajności, umożliwia uzyskanie przy gaszeniu pożaru trzech rodzajów strumienia - zwartego, rozproszonego i parasola ochronnego. Głowica pozwala strażakom płynnie regulować kąt rozwarcia strumienia rozproszonego i dostosowywać go do zastanych na miejscu pożaru warunków. Prądownica może mieć na swoim wyposażeniu także turbinkę, odpowiedzialną za właściwe rozdrobnienie kropelek wody po to, aby uzyskać maksymalną efektywność prądów wody. Takie narzędzie ma zawór kulowy, który działa płynnie i ułatwia posługiwanie się prądownicą strażacką.

Zwykłe prądownice strażackie wodne z zaworem kulowym wykorzystywane są jako zakończenie linii wężowych gaśniczych wodnych, zasilanych autopompami lub motopompami.

Uniwersalny typ prądownic wykonanych ze stopu aluminium przeznaczony jest do wytwarzania wodnych strumieni zwartych i rozproszonych na zakończenie linii wężowych w samochodach gaśniczych, jak i w szafkach hydrantowych czy przy motopompach.

Ciekawym typem prądownic strażackich jest lanca gaśnicza. Służy ona do gaszenia pożarów np. na terenach górniczych i w składach węgla. Sprawdzi się przy gaszeniu pożaru na hałdach węgla, miału, torfowiskach, czy stogach siana. Lanca ma boczne uchwyty, które umożliwiają jej bicie w gaszony obiekt. Działa w zakresie 360 stopni.

Prądnica wysokociśnieniowa stosowana jest przez strażaków do linii szybkiego natarcia w samochodach wodnopianowych lub agregatach wysokościśnieniowych. Pozwala za pomocą jednego przycisku na rączce wygenerować strumień zwarty lub strumień rozproszony. Prądownica wysokociśnieniowa ma amortyzator, który ułatwia korzystanie z niej, ponieważ zapobiega gwałtownemu szarpnięciu po zamknięciu prądownicy. W parze z nią można zastosować nakładkę do piany ciężkiej.

Na wyposażeniu wozów strażackich, obok prądownic strażackich, mogą znajdować się także zasysacze liniowe, przeznaczone do mieszania środków pianotwórczych w zakresie od 1 do 6 proc. Zasysacze mają ergonomiczną rączkę, ułatwiającą ich przenoszenie, dwustopniową regulację środka gaśniczego oraz otwory służące do montażu zasysacza na podłożu.

Jeśli pożar zastany przez strażaków grozi wybuchem, stosowany jest prysznic wodny, pozwalający na skuteczne obniżenie temperatury w pomieszczeniach. To kolejny typ prądownic strażackich.

Do gaszenia pożarów pianą ciężką, przy zastosowaniu środków pianotwórczych proteinowych i syntetycznych, wykorzystywane są prądownice pianowe i wytwornice piany. Gasi się nimi pożary ciał i substancji stałych topiących się w podwyższonych temperaturach oraz cieczy palnych.