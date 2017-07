Wystartowały zgłoszenia do Konkursu "Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej"

Konkurs składa się z dwóch kategorii:

„Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej”, „Osobowość Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej”.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, działająca w branży gospodarki cyfrowej, nie wyłączając osób działających w administracji publicznej.

Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne, wymaga spełnienia poniższych formalności:

zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszanej do Konkursu oraz opis jej zasług dla rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej lub rozwoju polskiej regionalnej gospodarki cyfrowej (do 500 słów),

zgłoszenie powinno być przesłane mailowo na adres: biuro@ecommercepolska.pl z dopiskiem w tytule: „Osobowość Polskiej Gospodarki Cyfrowej” lub „Osobowość Polskiej Regionalnej Gospodarki Cyfrowej”.

Zgłoszenia Uczestników do Konkursu można przesyłać do 1 września 2017 r.



Każdą osobę można zgłaszać do obu kategorii w konkursie.



Zgłoszenia do Konkursu będzie oceniać Jury składające się z członków Rady Izby Gospodarki Elektronicznej.

Ocena zgłoszeń będzie dokonywana w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższą liczbę punktów. Laureatem każdej z kategorii zostanie ten spośród Uczestników, który uzyskał największą łączną liczbę punktów w swojej kategorii. W przypadku uzyskania przez Uczestników równej łącznej liczby punktów, o wyborze Laureata kategorii decyduje Przewodniczący Jury.



Harmonogram Konkursu: