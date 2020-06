Wypowiedzenie OC nabywcy - jak to zrobić?

Nie jest tak, że posiadając obecne ubezpieczenie OC, jesteś z nim związany do końca trwania umowy. Masz pełne prawo do rezygnacji, co więcej taka decyzja niejednokrotnie może okazać się lepszym rozwiązaniem dla Ciebie. Dlatego warto dowiedzieć się kiedy i w jaki sposób najlepiej wypowiedzieć OC nabywcy.

Zachowaj OC

Jest oczywiście tak, że nikt nie każe nam od razu rezygnować z obecnej polisy. Z różnych powodów możemy podjąć właśnie taką decyzję. Możemy nie mieć do tego głowy, albo czasu. Możemy wyjść z założenia, że nie ma potrzeby z niej rezygnować już, bo niedługo skończy się okres jej obowiązywania.

Nie mniej jednak musimy pamiętać o tym, że taka decyzja wiąże się z kilkoma obostrzeniami – np. istnieje szansa, że będziemy musieli dopłacić do obecnej polisy – składka musi zostać jeszcze raz przeliczona pod kątem nowego właściciela (w tym przypadku Ciebie) i ew. ryzyka ubezpieczeniowego.

Zmień OC

Zdecydowałeś się jednak na zmianę obecnej polisy. Prawdopodobnie jest to podyktowane tym, że znalazłeś lepszy produkt. Nie jest tajemnicą fakt, że OC samochodu jest wszędzie takie samo, różni się wyłącznie ceną, dlatego warto wybrać najtańszą opcję.

Bardzo często nowi klienci dostają lepszą ofertę, a jeśli w grę wchodziłaby opcja ew. dopłaty do obecnej polisy, to pozostanie w niej zawsze jest tym gorszym wyborem. W takim razie, jak powinniśmy zrezygnować z obecnego ubezpieczenia?

Wypowiedz OC

Przede wszystkim możesz wypowiedzieć OC w dowolnym momencie, ale nie później niż na jeden dzień przed zakończeniem umowy. Załóżmy, że przeanalizowałeś rynek, porównałeś obecne OC z tym, które chcesz kupić. Porozmawiałeś z ubezpieczycielem, wytłumaczyłeś się dlaczego chcesz zrezygnować, a on nie był w stanie Cię przekonać do pozostania. Co potem?

Następnie musisz znaleźć odpowiedni formularz wypowiedzenia OC, możesz go znaleźć w internecie przy pomocy wyszukiwarki. Musisz przejść przez wszystkie punkty, a następnie musisz dokument wydrukować i własnoręcznie podpisać. Na końcu musisz go jakoś dostarczyć do ubezpieczyciela – albo tradycyjnie osobiście lub pocztą, albo nowocześnie faksem lub mailem.

Musisz pamiętać, że OC wygaśnie w dniu złożenia wypowiedzenia, w tym samym dniu musisz nabyć nową polisę, w innej sytuacji możesz otrzymać wysoki mandat, podczas ewentualnej kontroli drogowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tu: https://wypowiadamoc.pl/wypowiedzenie-umowy-oc-przez-nabywce