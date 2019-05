Wynajmujesz nieruchomość? Dowiedz się, ile powinien płacić najemca

Każdy posiadacz mieszkania lub domu chciałby zarobić jak najwięcej, jednak obowiązują realia rynkowe i najemcy nie lubią przepłacać. Jak zatem rzetelnie i błyskawicznie estymować wartość czynszu?

Popularne źródła wiedzy

W przypadku wyceny mieszkania przed sprzedażą lub zakupem inwestor lub przyszły właściciel może skorzystać z pomocy specjalistów – rzeczoznawców, którzy przygotują tzw. operat szacunkowy. Jest on przygotowywany m.in. na podstawie danych nt. realnych cen transakcyjnych nieruchomości, zlokalizowanych w pobliżu danej nieruchomości, pochodzących z aktów notarialnych. Jednak w sytuacji wynajmu nieruchomości nie istnieje żadna, kompleksowa baza danych cen historycznych i aktualnych.

Właściciel lokum może skorzystać z dwóch źródeł informacji. Po pierwsze może szukać wsparcia wśród znajomych, którzy sami wynajmują mieszkania. Jednak szanse, że przyjaciele posiadają lokal o tych samych lub bardzo zbliżonych parametrach, tj. lokalizacja, metraż, liczba pokoi, piętro, standard wnętrza czy rok budowy jest praktycznie znikoma, a wymienione powyżej elementy mają kluczowy wpływ na wiarygodną wycenę metodą porównawczą. Drugim i najczęściej stosowanym źródłem wiedzy są internetowe portale ogłoszeniowe. Dzięki nim, właściciele nieruchomości mogą wyszukać zbliżone do własnych mieszkania i na tej podstawie kalkulować cenę najmu. Jednak zadanie to zazwyczaj jest pracochłonne, a także zabiera sporo czasu. Co więcej, może się także okazać, że w danej chwili na rynku nikt nie oferuje podobnego typu nieruchomości i ciężko jest uzyskać wiarygodne dane porównawcze. A bazy z danymi historycznymi dotychczas nie było.

Technologiczne wspomaganie

Aktualnie z pomocą w rozwiązaniu problemu z szybkim oszacowaniem czynszu przychodzi innowacyjna technologia. Wśród internetowych narzędzi, które pomagają właścicielom oszacować w sposób wiarygodny, szybki i z największą dozą prawdopodobieństwa, są platformy do automatycznego szacowania cen wynajmu nieruchomości. Przykładowo, dzięki tego typu platformie rekomendowana cena wynajmu wyliczana jest na podstawie ofert podobnych nieruchomości w określonej okolicy. Algorytmy wyszukują lokale mieszkalne o zbliżonych parametrach zamieszczonych w aktualnych i historycznych ogłoszeniach prezentowanych na portalach ogłoszeniowych. Dodatkowo, na podstawie wprowadzonych indywidualnych parametrów dotyczących danego lokum, narzędzie do automatycznej wyceny estymuje i określa przeciętną cenę najmu dla tego typu nieruchomości w podanej lokalizacji.

Za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, na rynku działa wiele firm, które oferują takie funkcjonalności. W związku z tym, że tego typu usługa stała się tam już bardzo popularna, korzystanie z takich narzędzi jest już praktycznie standardem. Na polskim rynku dopiero od niedawna można skorzystać z takich rozwiązań. Niektóre z nich są dostępne odpłatnie – np. Urban.One oraz Szybko.pl. Od kilku tygodniu możliwość automatycznego szacowania ceny najmu za darmo oferuje także portal Rentier.io.

Automatyczne oszacowanie ceny najmu to przydatne narzędzie zarówno dla przyszłych lokatorów, jak i dla właścicieli mieszkań. Potencjalni najemcy mogą na podstawie automatycznej kalkulacji ustalić czy cena, którą proponuje właściciel jest powyżej czy poniżej cen podobnych nieruchomości w okolicy. Zaś właściciele planujący wynajem nieruchomości, mogą sprawdzić z jakimi cenami i ofertami na rynku będą konkurować. W efekcie końcowym, zarówno pierwsi, jak i drudzy zyskują informacje na temat właściwych cen, dodatkową wiedzę o lokalnym rynku nieruchomości oraz potencjalne argumenty negocjacyjne.

