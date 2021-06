Wyjaśniamy zalety i wady wysyłki za pobraniem

W zakupach internetowych liczy się czas dostawy, ale również uczciwość

Robiąc e-zakupy zwracamy uwagę na cenę, a następnie na czas dostawy. Im jest on krótszy, tym lepiej. Mało kto lubi czekać. Nie można jednak zapominać, iż równie ważna jest uczciwość sprzedawcy, który dostarczy nam dokładnie to co zamówiliśmy. Jeśli robimy systematycznie zakupy w kilku sprawdzonych sklepach ryzyko, że coś pójdzie nie tak i finalnie nie otrzymamy towaru pomimo płatności jest bliskie zeru. Co innego, jeśli robimy zakupy po raz pierwszy w nieznanym sklepie. Wówczas można ograniczyć ryzyko poprzez wybór metody płatności, którą jest kurier za pobraniem. W praktyce oznacza to dla nas tyle, iż za przesyłkę płacimy kurierowi dopiero w momencie odbioru paczki. Wysyłka za pobraniem może być również realizowana do punktu odbioru paczek np. kiosku. Jest to więc bardzo bezpieczna forma zapłaty, która może uchronić nas przed przykrymi niespodziankami.

Zalety i wady wysyłki za pobraniem

Wiemy już na czym polega usługa. Przyjrzyjmy się teraz jej zaletom i wadom, gdyż jak w większości przypadków żadne rozwiązanie nie jest w 100% idealne. Bardzo często wybieramy po prostu najlepszą opcję dostosowując ją do aktualnych potrzeb.

Zacznijmy od zalet:

1. Główna to pewność, że płacimy za towar, dopiero w momencie jego odbioru.

2. Zyskujemy prawo natychmiastowej rezygnacji z zamówienia i nie musimy czekać na zwrot wpłaconych pieniędzy jak ma to miejsce w przypadku klasycznej rezygnacji do której mamy prawo w ciągu 14 dni.

3. Czas wysyłki naszej paczki nie jest uzależniony od oczekiwania na zaksięgowanie naszych środków za zakup.

Jeśli płacimy przy odbiorze, sklep może wysłać zamówienie niezwłocznie po jego skompletowaniu.

4. Zachowujmy względną poufność całych zakupów, której brakuje, kiedy dokonujemy choćby przelewu z konta.

A co jeśli chodzi o wady?

Tych naprawdę jest bardzo niewiele, a dokładnie dwie:

1. Bywa, że niektóre sklepy doliczają sobie drobną opłatę za wybór tej formy płatności. Nie muszą to być wysokie, kwoty, ale warto o tym pamiętać.

2. Konieczność umówienia się z kurierem na odbiór paczki i wręczenie pieniędzy. W tym przypadku odpada więc np. odbiór w paczkomacie.

Jak widać na przykładzie zalety wysyłki za pobraniem przeważają nad wadami, co powinno skłaniać do korzystania z tej opcji przynajmniej w niektórych sytuacjach.