Wordpress kolejnym narzędziem w rękach cyberprzestępców?

Dzięki nowoczesnym narzędziom stworzenie własnej strony internetowej jest proste. W internecie można znaleźć nieskończoną ilość gotowych projektów, do których wystarczy dodać tekst i zdjęcia. Wiele rozszerzeń dla Wordpress jest darmowych. Za niektóre trzeba jednak zapłacić - oszczędni webmasterzy starają się unikać tego rodzaju zbędnych kosztów. Tylko czy nie odbywa się to kosztem bezpieczeństwa?

Płatne motywy, zwane szablonami, cieszą się dużą popularnością. Dlatego też nie dziwi fakt, że w internecie można znaleźć wiele ich pirackich kopii. Niektóre z nich zawierają jednak ukryte wtyczki „add-on”, które mogą sprowadzić kłopoty na operatorów stron internetowych i przekształcić ich własne strony w nośnik złośliwego oprogramowania. Operator strony może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy.

Co więcej, każdy, kto poważnie podchodzi do tematu prowadzenia strony internetowej, chciałby zajmować jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania Google. Wyszukiwarka opiera się o różne kryteria, takie jak częstotliwość występowania na innych stronach linków do ocenianej strony. Wiele firm zatrudnia jednego lub więcej pracowników, którzy mają za zadanie utrzymywać stronę na jak najwyższej pozycji w wynikach wyszukiwania. Jak się okazuje, istnieje pewna konkretna wersja motywu Wordpress, która wykorzystuje techniki SEO do zwiększonego rozprzestrzeniania się tego rozszerzenia i tworzy furtkę dla cyberprzestępców. W przypadku, gdy ktoś zainstaluje to rozszerzenie w swoim systemie Wordpress, zostanie automatycznie stworzone w Wordpress konto administrator. Atakujący będzie miał więc możliwość wejścia do systemu w każdej chwili i dodania na przechwyconej stronie złośliwego kodu lub po prostu własnej treści.