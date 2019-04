Wiosna z rowerem i apką

Jakdojade.pl to wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej, ułatwiająca podróżowanie po mieście autobusem, metrem czy tramwajem. Usługa umożliwia dostęp do kompleksowej informacji pasażerskiej.

Do wymienionych pojazdów dojdą w tym roku warszawskie rowery. Dzięki współpracy zawartej pomiędzy Jakdojade.pl a Citi Handlowy Bikes, stołeczni użytkownicy aplikacji wyznaczą trasy możliwe do przebycia przez jednoślady należące do dostawcy. Przy wyborze roweru, aplikacja wskaże pełną trasę oraz szacowany czas jej przemierzenia. Użytkownik sprawdzi również, ile rowerów jest dostępnych na danej stacji. Należy jednak pamiętać, że do wypożyczenia jednośladów wymagana jest aplikacja Citi Handlowy Bikes. Można ją pobrać z poziomu jakdojade.pl. Następnie należy się zarejestrować i doładować konto.

To rozwiązanie może znacznie ułatwić ekoturystykę w mieście, jak i przemieszczanie się mieszkańców Warszawy w ciepłych miesiącach, kiedy to lekki wietrzyk podczas przejażdżki rowerem zdaje się być lepszą opcją niż wentylacja w zatłoczonym autobusie.

Źródło: Axel Springer Polska