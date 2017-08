Wikiwakacje: letni konkurs fotograficzny polskiej Wikipedii

Pozyskane fotografie uzupełnią także publiczną bazę danych o zabytkach tworzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który jest partnerem Wikiwakacji. Dla autorów najlepszych zdjęć przewidziano nagrody. Dodatkowo dziesięć najlepszych zdjęć ukazujących obiekty wpisane do rejestrów zabytków weźmie udział w międzynarodowym konkursie Wiki Lubi Zabytki, największym konkursie fotograficznym świata (jego edycję z 2012 wpisano do Księgi Rekordów Guinnessa). Konkurs trwa od 1 sierpnia do 30 września 2017.

Jak wziąć udział?

Wystarczy wejść na stronę wikiwakacje.pl, na zamieszczonej tam mapie znaleźć właściwy zabytek i przesłać jego zdjęcie.

O konkursie

Dzięki wcześniejszym edycjom konkursu Wikiwakacje, a także konkursów Wiki Lubi Zabytki i Wiki Lubi Przyrodę udało się pozyskać przeszło 100 tysięcy zdjęć rozmaitych obiektów. Niestety, wciąż jeszcze wiele artykułów o ważnych obiektach naszego dziedzictwa przyrodniczego czy kulturowego nie posiada odpowiedniej ilustracji. Celem konkursu jest zapełnienie tej luki. W konkursie brać mogą udział zdjęcia zabytków, obszarów chronionych przyrodniczo (w tym parków narodowych i rezerwatów przyrody), dzieł sztuki wystawionych w miejscach publicznych oraz obiektów małej architektury o walorze historycznym (a więc starszych niż 50 lat). Wszystkie zdjęcia muszą być udostępnione na wolnych licencjach , dzięki czemu będą mogły być bezpłatnie wykorzystywane również poza Wikipedią, np. do celów edukacyjnych lub do promocji naszego kraju.

Najlepsze zdjęcia wybierze jury złożone z wybitnych fotografów i reportażystów. W regulaminie przewidziano trzy nagrody w kategorii ogólnej oraz do siedmiu wyróżnień. Dodatkowo wyróżnione zostaną trzy zdjęcia w kategoriach „zabytki i obszary zabytkowe”, „obiekty i obszary przyrodnicze” oraz „publicznie wystawiona sztuka”. Pula nagród wynosi 4 tysiące złotych.

Konkurs Wikiwakacje organizowany jest po raz drugi. Jest on kontynuacją konkursów Wiki Lubi Przyrodę i Wiki Lubi Zabytki (WLZ), których polskie etapy organizowane były w latach wcześniejszych. W 2016 organizator, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, postanowił połączyć je w jeden konkurs. W tym roku zwycięskie zdjęcia przedstawiające zabytki wezmą udział w etapie międzynarodowym konkursu WLZ. Konkurs Wikiwakacje jest więc jego polskim etapem.

Równolegle z nim odbędą się lokalne edycje WLZ w 31 krajach świata.

Partnerzy i imprezy towarzyszące

W ramach konkursu w wielu miastach Polski we wrześniu odbędą się fotospacery zorganizowane wspólnie z lokalnymi partnerami. Podczas nich przewodnicy opowiedzą o zabytkach lokalnej kultury i pozwolą zatrzymać się przy każdym z nich, aby zrobić jak najlepsze zdjęcia. Wśród organizatorów spacerów fotograficznych wymienić można m.in. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, gdańskie Europejskie Centrum Solidarności, Małopolski Instytut Kultury, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie czy Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Partnerem głównym konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), który już wcześniej współpracował przy organizacji konkursu Wiki Lubi Zabytki. Jak tłumaczy Mirosław Trojacki, kierownik Działu Dokumentacji i Baz Danych o Zabytkach NID, zdjęcia pozyskane we wcześniejszych konkursach instytucja wykorzystała do uzupełnienia własnej bazy danych o zabytkach. – W ten sposób mogliśmy dodać do bazy która zasila stronę zabytek.pl około 20 tysięcy zdjęć. W sumie jest ich tam w tej chwili około 24 tysięcy, w tym zabytki nieruchome, archeologiczne, Pomniki Historii czy obiekty z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Te fotografie służą promocji polskich zabytków, dla nas mają też wartość dokumentacyjną, jako że tylko do niewielkiej części zabytków mamy pełną dokumentację fotograficzną wykonaną przez specjalistów NID, z bardzo szczegółowym opisem historii, przekształceń i tak dalej. Takich pełnych opisów mamy póki co kilka tysięcy, dla reszty za ilustrację służą właśnie zdjęcia pozyskane dzięki społeczności wikimediów – tłumaczy.