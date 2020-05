Wiele osób gotowych jest na mniejszą prywatność w zamian za lepsze ceny i oferty

Rosnąca popularność portali społecznościowych oraz serwisów online spowodowała wzrost liczby systemów oceny społecznej — zautomatyzowanych algorytmów opartych na zachowaniu i wpływie użytkowników w internecie. Początkowo takie algorytmy oceny konsumentów były wykorzystywane przez instytucje finansowe oraz dostawców usług e-handlu. Dzisiaj stosowane są również w wielu innych sferach i sektorach.

Na przykład, rządy i organizacje mogą za ich pomocą ocenić, kto jest uprawniony do różnego rodzaju usług w realnym świecie. Co więcej, w związku z wybuchem pandemii wirusa powodującego COVID-19 możemy obserwować stosowanie na świecie zautomatyzowanych systemów umożliwiających kontrolę przemieszczania się osób, ich możliwości dokonywania zakupów oraz dostępu do usług publicznych.

Czy ludzie rzeczywiście są na to gotowi?

Z raportu firmy Kaspersky wynika, że niemal połowa (46%) respondentów uczestniczących w globalnej ankiecie słyszała o systemach zaufania społecznego. Jednocześnie, chociaż systemy te są wprowadzane i coraz bardziej znane, istnieje pewna niejasność co do tego, w jaki sposób działają i jak skuteczna jest ich implementacja.

I tak 45% konsumentów miało problemy ze zrozumieniem, jak działa system zaufania społecznego. Ludzie nie są w stanie ustalić, jaka jest liczba posiadanych przez nich punktów, w jaki sposób jest ona kalkulowana oraz jak można ją skorygować w przypadku nieścisłości. Co więcej, ponieważ systemy te opierają się na automatycznych algorytmach wykorzystujących uczenie maszynowe, nie jest jasne, jakie decyzje podejmują i czy można na nich polegać – zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo.

Na podstawie dokonanego przez firmę Kaspersky przeglądu bezpieczeństwa systemów oceny społecznej można stwierdzić, że mogą one być szczególnie podatne na manipulację, jak np. możliwość obniżenia czyjejś liczby punktów w różnych celach. Ponadto, tak jak każdy system komputerowy, są narażone na różne rodzaje ataków, których celem może być implementacja techniczna bądź programowa lub mechanika systemu. W tym ostatnim przypadku może pojawić się nowy rodzaj czarnego rynku, na którym punkty użytkowników mogą być wymieniane na prawdziwe pieniądze i odwrotnie.

To jednak nie powstrzymuje organizacji przed dalszym gromadzeniem danych, zwłaszcza gdy ludzie są skłonni im na to pozwolić. Z raportu firmy Kaspersky wynika, że ponad 40% respondentów udostępniłoby swoje wrażliwe prywatne dane w zamian za uzyskanie lepszych stawek oraz zniżek, jak również specjalnych usług. Co więcej, konsumenci są jeszcze bardziej gotowi udostępnić swoje profile w mediach społecznościowych dla innych aspektów życia codziennego.

Warto odnotować, że kwestie bezpieczeństwa są szczególnie istotne dla konsumentów. Jeden na dwóch uczestników ankiety (51%) twierdzi, że zgadza się na monitorowanie przez rząd aktywności w mediach społecznościowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

- Rządy i organizacje przechodzą szybki proces cyfryzacji, co pomaga im w nowy sposób czerpać korzyści z technologii oraz danych konsumentów. Z jednej strony technologia i dane usprawniają ich usługi po to, by ułatwić nam życie. Z drugiej strony nie wiadomo, jak dużo organizacje mogą od nas żądać, jeśli chodzi o dostęp do informacji osobowych oraz naszego życia i, co najważniejsze, co z tym zrobią. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji globalnej dobrowolnej izolacji, gdy ludzie muszą polegać na usługach online. A dzisiejsza potrzeba przejęcia kontroli nad życiem publicznym może oznaczać, że jutro ludzie stracą kontrolę nad własnym życiem – powiedział Marco Preuss, europejski dyrektor Globalnego Zespołu ds. Badań i Analiz (GReAT) firmy Kaspersky.

Genia Kostka, profesor specjalizująca się w polityce chińskiej z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, dodała: W przeszłości instytucje regulacyjne oraz decydenci polityczni w większości krajów nie dotrzymywali tempa adopcji systemów oceny społecznej. Dzisiaj, gdy w coraz większym stopniu stanowią one element tkanki codziennego życia, konieczna jest dyskusja na temat zagrożeń, jakie ze sobą niosą, jak np. naruszenie prywatności, dyskryminacja czy uprzedzenia. Społeczeństwa muszą uczciwie i otwarcie rozmawiać o tym, czy i w jaki sposób chcą wykorzystywać takie technologie, oraz – co istotniejsze – kto ma z nich korzystać i w jakim celu.

Porady pozwalające na zwiększenie prywatności

Chociaż w obecnym krajobrazie cyfrowym może się wydawać, że udostępnianie informacji osobowych online jest nieuniknione, ochrona prywatności — zarówno online, jak i offline — nadal jest możliwa. Eksperci zalecają konsumentom podjęcie następujących działań w celu zadbania o swoją prywatność:

Bądź świadomy , jakie informacje osobowe udostępniasz online. Chociaż media społecznościowe zachęcają nas do dzielenia się naszym życiem z innymi, każda informacja, którą publikujesz, może wpaść w niepowołane ręce. Gdy przestajesz korzystać z aplikacji lub serwisu online, nie zapomnij usunąć swoje konto oraz – jeśli jest to możliwe – historię i sprawdź, które powiązane serwisy mają dostęp do Twoich prywatnych kont.

Świat się zmienia. To oznacza, że każdy element naszego życia można zmierzyć i ocenić. Zachowaj ostrożność , udostępniając swoje prywatne informacje, tak aby Twoje zachowanie z przeszłości nie pozbawiło cię dostępu do jakiejś usługi.

Udostępnianie informacji o sobie nie jest pozbawione korzyści, ale tylko wtedy, gdy dotyczy właściwych serwisów. Biorąc udział w ankiecie, możesz uzyskać zniżkę na produkt ulubionej marki, jednak w ten sposób firma może dowiedzieć się o Tobie więcej, niż zakładasz. Uważaj na to, co robisz online .

Stosuj niezawodne rozwiązanie bezpieczeństwa zapewniające wszechstronną ochronę przed szerokim wachlarzem zagrożeń.

Pełny raport wykorzystany w tej informacji prasowej jest dostępny na stronie Kaspersky.pl

Źródło: Kaspersky