Większość Polaków opowiada się za poważnymi zmianami dotyczącymi przyznawania "500 plus"

Większość badanych dorosłych Polaków popiera pomysł przyznania “500 plus” wszystkim samotnym rodzicom (73%), wprowadzenie zasady, że jest przyznawane na każde dziecko pod warunkiem, że minimum jeden rodzic pracuje (70%) oraz odebranie go osobom najbogatszym (66%). Popularnością cieszy się też pomysł przyznania “500 plus” na każde dziecko pod warunkiem, że dzieci podlegają obowiązkowym szczepieniom (52%) oraz propozycja zastąpienia go bonami na gwarantowane posiłki w szkołach i materiały edukacyjne dla dzieci (51%). Najmniejszy entuzjazm wzbudza pomysł ewentualnego odebrania “500 plus” w sytuacji, gdy oboje rodziców nie pracuje (48%).

Jak myślą wyborcy?

Co ciekawe, wśród sympatyków Platformy Obywatelskiej na pierwszą pozycję wysuwa się pomysł odebrania “500 plus” najbogatszym (81%), podczas gdy wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości ten pomysł zajmuje trzecie miejsce (53%). Również więcej wyborców PO popiera pomysł przyznania “500 plus” na każde dziecko pod warunkiem, że minimum jeden rodzic pracuje (75%), ale i wśród elektoratu PiS ta propozycja zyskuje znaczne uznanie (66%). Podobny odsetek badanych sympatyków PiS i PO jest za przyznaniem “500 plus” dla wszystkich samotnych rodziców (79% vs 78%).

W badaniu zapytano także Polaków, jak powinien postąpić polski rząd wobec osób, które unikają pracy, bo wolą utrzymywać się wyłącznie z różnego rodzaju świadczeń i zasiłków z budżetu państwa. Tylko co piąty dorosły Polak (21%) jest zdania, że nic nie należy z tym zrobić i powinno zostać tak, jak jest. Pozostali zaś uważają, że należy ograniczyć (50%) lub odebrać (29%) zasiłki i świadczenia, by zachęcić lub zmusić takie osoby do pracy. Zarówno zwolennicy rządzących, jak i głównej partii opozycyjnej są stosunkowo zgodni w tym zakresie.

Podobny odsetek sympatyków PiS i PO (43% vs 41%) przyznaje się, że zna choć jedną osobą, która w ciągu ostatniego roku „naciągała” budżet państwa, pobierając różne zasiłki i inne świadczenia pieniężne.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska N=1057 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 30 listopada - 3 grudnia 2018. Metoda CAWI.

Źródło: Ciekaweliczby.pl