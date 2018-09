Więcej i więcej paczkomatów

Według raportu Gemius E-commerce w Polsce w 2018 roku Paczkomaty InPost są drugą najbardziej popularną formą dostaw zakupów w sieci, po dostawach kurierem – wskazuje je aż 48% badanych Ponadto InPost Kurier utrzymał ubiegłoroczne trzecie miejsce wśród najchętniej wybieranych firm kurierskich w Polsce. Wyprzedził m.in. Pocztex (Pocztę Polską) oraz światowych potentatów, takich jak GLS, UPS i FedEx.

Rośnie także odsetek osób, które dzięki paczkomatom wśród form dostawy są motywowane do zakupów – to już 55% (wzrost o 5 punktów procentowych rok do roku).

Advent International, do którego InPost należy, poinformował, że w 2018 roku zainwestowanych zostanie nawet 250 mln zł w infrastrukturę paczkomatową oraz rozwój usług kurierskich. Do końca roku firma chce mieć w Polsce 4500 paczkomatów.

Źródło: InPost