Warsaw Disruption Days - blockchain hackathon

Zagospodarowanie odpadów staje się coraz większym wyzwaniem dla rosnących w liczbę mieszkańców miast. Ilość wytwarzanych odpadów nieustannie się zwiększa, a wymogi regulacyjne, środowiskowe oraz zmiany klimatyczne narzucają restrykcyjne zasady w zakresie recyklingu i odzysku surowców.

Rzeczywistość jest jednak wciąż daleka od przyjmowanych założeń i ambicji. System zagospodarowania odpadów nie jest wystarczająco transparentny, niebezpieczne substancje nie zawsze są neutralizowane zgodnie z procedurami, poziomy recyklingu są niskie, a wpływ odpadów na środowisko naturalne jest ciągle niepokojąco duży.

Jeśli chcemy uniknąć negatywnych skutków ekologicznych, finansowych, ekonomicznych i społecznych, konieczne jest znalezienie optymalnych i zrównoważonych rozwiązań.

Na czym polega technologia blockchain?

Podstawą działania technologii blockchain jest trwałe, chronologiczne i niemożliwe do zmienienia lub usunięcia zapisywanie danych. Tworzy się dzięki niej zdecentralizowany, zakodowany rejestr transakcji, płatności, zapisów księgowych lub innych informacji, w który nikt nie może interweniować. Blockchain zaczyna być stosowany w bankowości, logistyce, służbie zdrowia, przemyśle, energetyce i wielu innych sektorach gospodarki.

Blockchain w gospodarce odpadami?

Organizatorzy wydarzenia wychodzą z założenia, że potrzebujemy stworzyć bezpieczne i transparentne narzędzia, mogące zbierać i przetwarzać informacje dotyczące zbiórki odpadów, nie dopuszczając do jakichkolwiek zaniedbań i pozwalając na śledzenie, fakturowanie i optymalizowanie procesów. Po to na przykład, by każdy opróżniony pojemnik na odpady, każda śmieciarka, były w odpowiedni sposób ważone, analizowane i rejestrowane, a ich zawartość trafiała wyłącznie do spełniających najwyższe wymogi instalacji. By mieszkańcy płacili wyłącznie za odpady, które wytworzyli i byli nagradzani za ich poprawną segregację. By gminy dysponowały danymi i mogły zawierać odpowiednie kontrakty z obsługującymi je spółkami.

Tylko wówczas wszystkie podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami będą mogły sprostać środowiskowemu i ekonomicznemu wyzwaniu, jakim jest efektywne zagospodarowanie setek tysięcy ton odpadów wytwarzanych każdego roku w każdym mieście.

Bezprecedensowe wydarzenie

Podczas 3-dniowego wydarzenia, eksperci w dziedzinie gospodarki odpadami oraz specjaliści od nowych technologii i uznani programiści będą szukać najlepszych rozwiązań technicznych dla usprawnienia gospodarki odpadami.

Źródło: SUEZ Polska/PAP