W Poznaniu powstanie węzeł transmitujący Internet do 1/3 szkół w kraju

Budowa szerokopasmowego internetu i podłączenie do niego wszystkich placówek edukacyjnych wymaga ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. Dziś zaledwie kilka tysięcy ma dostęp do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mbps, a co czwarty uczeń deklaruje, że nie korzysta z internetu nawet na lekcjach informatyki.

W ramach budowy sieci konieczne jest nabycie powierzchni kolokacyjnej wraz z szafami teleinformatycznymi, w której zapewniona będzie niezbędna infrastruktura informatyczna potrzebna do budowy węzłów sieci w ramach projektu OSE. W Wielkopolsce takie usługi dostarczy Inea, z którą NASK właśnie podpisał umowę.

W Poznaniu powstanie jeden z trzech węzłów centralnych umożliwiający szkołom podłączonym do OSE korzystanie z internetu światłowodowego. Umowa wart jest blisko 4,9 mln zł.

W ramach budowy OSE NASK planuje w 2019 roku budowę węzłów łącznie w 8 miastach wojewódzkich. Ten w Poznaniu, w pierwszej fazie projektu, odpowiedzialny będzie za transmisję do jednej trzeciej szkół w kraju.

Projekt budowy światłowodów w Polsce otrzymał nagrodę w tegorocznej edycji organizowanego przez Komisję Europejską konkursu European Broadband Awards w kategorii „spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych”.

Źródło: Newseria