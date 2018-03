W jaki sposób przygotować się na outsourcing data center?

Istnieje szereg metod i scenariuszy modernizacji funkcjonujących już data center. Wśród nich znajduje się nie tylko samo unowocześnienie, poprawa wydajności czy budowa zupełnie nowego obiektu, ale również migracja centrum danych do obiektu kolokacyjnego czy przeniesienie niektórych aplikacji i platform do chmury. Dla wielu przedsiębiorstw to właśnie outsourcing serwerowni będzie stanowił źródło odczuwalnych oszczędności. Zanim jednak zdecydują się na korzystanie z zewnętrznej infrastruktury, jedną z najważniejszych kwestii związanych z unowocześnianiem centrum danych będzie decyzja dotycząca zakresu jego operacji. Zarówno w kontekście obszaru pozostającego „w firmie” jak i obszaru, który zostanie przeniesiony do chmury lub obiektów kolokacyjnych.

Jak przygotować się na outsourcing?

Podczas podejmowania decyzji o modernizacji zakładającej outsourcing infrastruktury centrum danych, przedsiębiorca musi ocenić trzy kategorie czynników:

Parametry fizyczne/środowiskowe centrum danych czyli koszty energii elektrycznej, obecne obciążenie IT, prognozowane docelowe obciążenie IT (w tym przypadku należy uwzględnić znane ryzyka biznesowe, potencjalne zmiany na rynku i plan wydajnościowy), gęstość mocy (wpływ przestrzeni wymaganej dla sprzętu IT w centrum danych) oraz koszt kapitału.

Koszty budowy obejmujący jednostkowy koszt mocy w określonej lokalizacji, miesięczny koszt najmu budynku, koszt przepustowości sieci (zależny od nadmiarowości, lokalizacji i dostawcy), roczny procentowy wzrost kosztów operacyjnych (elektryczności, utrzymania i pracowników) oraz efektywność centrum danych (mierzona współczynnikiem efektywności energetycznej - PUE).

Koszty outsourcingu zawierające koszt szaf serwerowych (miesięczny koszt dzierżawy pojedynczej szafy), koszt rezerwacji przestrzeni (na wypadek zwiększenia ilości szaf w przyszłości), wzrost kosztu przestrzeni, koszt zasilania (rośnie on wraz z wymaganą nadmiarowością i gęstością obliczeniową), koszt łącza sieciowego (zależny w większej mierze od aplikacji niż mocy).

Przystępując do projektu modernizacji centrum danych należy pamiętać, że czynników tych nie należy traktować jako oddzielne i wymagających różnych strategii działania. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest świadomość, że modernizacja centrum danych to nie jednorazowe działanie, ale absolutnie krytyczny element wpisany w bieżącą strategię, prowadzący do lepszej obsługi klientów.

