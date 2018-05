W co drugim urzędzie w Polsce płacimy bezgotówkowo

Celem Programu jest zapewnienie klientom urzędów dostępu do płatności bezgotówkowych, dzięki wyposażeniu jednostek administracji publicznej w terminale POS oraz usługę WebPOS Paybynet - do przyjmowania płatności realizowanych telefonem, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych banków. Urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali, ani za aktywowanie usługi WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci. Do Programu mogą przystąpić jednostki administracji publicznej wszystkich szczebli: urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe.

W pierwszym roku do Programu przystąpiło 1 414 urzędów – to ok. 50% wszystkich urzędów w Polsce. Umowy na instalację terminali POS i/ lub usługę WebPOS Paybynet zawarto z 1 165 urzędami. W tym czasie Polacy dokonali w urzędach 448 tys. transakcji bezgotówkowych o wartości 60,3 mln zł. Do końca kwietnia br. policjanci z drogówki przyjęli od kierowców 72,2 tys. płatności na kwotę 9,3 mln zł.

Źródło: KIR