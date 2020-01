W 2019 roku TikTok wyprzedził Facebooka i Messengera

W ciągu trzech ostatnich miesięcy 2019 roku aplikacja TikTok została zainstalowana na urządzeniach mobilnych ponad 220 mln razy [1]. W zestawieniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku wynik ten jest o 24% wyższy. Według danych Sensor Tower, łączna liczba pobrań aplikacji w roku 2019 przekroczyła 700 mln. Pod tym względem TikTok wyprzedził Facebooka oraz Messengera, a jedynie WhatsApp okazał się lepszy.

- Jesteśmy świadomi stale rosnącej popularności aplikacji TikTok. Doskonale znamy także jej marketingowy potencjał, który pozwala na dotarcie do przedstawicieli pokolenia Z. W ubiegłym roku za pomocą TikTok zrealizowaliśmy kampanie reklamowe m.in. dla marki Tymbark oraz dla mBanku. W przypadku mBanku była to jedna z pierwszych na świecie kampania reklamowa banku za pośrednictwem tej platformy - mówi Magdalena Bliźniak, project manager w agencji GetHero, ekspert komunikacji na platformie TikTok.

W ubiegłym roku aplikacja mierzyła się z przeszkodami. Po pierwsze została obciążona karą finansową w wysokości 5,7 mln dolarów za naruszenie Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie - aplikacja nie wymagała zgody rodziców użytkowników w wieku poniżej trzynastego roku życia. Po drugie izraelska firma zajmująca się badaniami bezpieczeństwa ujawniła luki w TikTok, które umożliwiłyby hakerom przejęcie kont i dostęp do prywatnych danych. To wszystko jednak nie miało negatywnego wpływu na popularność platformy. Zwłaszcza w Indiach, które w 2019 roku były największym rynkiem TikTok. Pomimo zakazu ze strony rządu [2], 44% wszystkich pobrań aplikacji w ubiegłym roku wygenerowało właśnie to państwo.

Popularność TikTok zwiększa się m.in. dzięki celebrytom, którzy posiadają konta na platformie i przyciągają do aplikacji swoich fanów. Na polskim TikTok możemy spotkać m.in. Marylę Rodowicz, Sylwię Szostak, Dawida Wolińskiego, Klaudię Halejcio czy Ewelinę Lisowską. Jeśli chodzi o gwiazdy światowego formatu, to swoje konta mają również m.in. Will Smith, Justin Bieber, David Beckham, Miley Cyrus, Paris Hilton oraz Mariah Carey.

[1] Sensor Tower’s Store Intelligence Data Digest

