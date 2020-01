W 2019 roku e-usługi zyskały w Polsce na popularności

Profil zaufany - 7 lat w rok

Najlepszym dowodem na rekordowe zainteresowanie e-usługami jest popularność profilu zaufanego (PZ) powstałego w 2011 r. To on jest kluczem do e-administracji. Do 2016 r. korzystało z niego ok. 400 tysięcy osób. W większości byli to urzędnicy. Dziś ma go ponad 4,7 miliona Polaków, z czego 2 114 370 osób założyło PZ w ubiegłym roku. Jak pokazują statystyki najchętniej zakładaliśmy w lutym (287 446 nowych profili), marcu (344 978) i kwietniu (299 432).

Wiele wskazuje na to, że 2020 rok może być kolejnym przełomem w historii profilu zaufanego. W pierwszym tygodniu nowego roku przybyło prawie 60 tysięcy nowych właścicieli PZ.

Dowód przez internet

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możemy potwierdzać swoją tożsamość w Internecie. Jest niezbędny do załatwiania spraw urzędowych online, np. do złożenia internetowego wniosku o nowy dowód osobisty.

W 2019 roku dokładnie 160 486 Polaków wniosek o nowy dokument tożsamości złożyło przez internet. Najwięcej - 20 289 osób - zrobiło to w marcu, czyli w miesiącu, w którym wdrożyliśmy e-dowód. Tylko jednego dnia, 4 marca, wniosek o nowy dowód złożyły 3983 osoby.

Przez internet i z profilem zaufanym można też zgłaszać utratę dowodu. W ubiegłym roku z tej e-usługi skorzystały 26 523 osoby, z czego najwięcej - 420 - zrobiło to tuż po ostatnich świętach Bożego Narodzenia - 27 grudnia.

Online od urodzenia

Kolejną chętnie wykorzystywaną przez Polaków e-usługą, była możliwość zgłoszenia narodzin dziecka online. W lipcu zgłoszono przez internet przyjście na świat 4703 bobasów, w sierpniu – 4444, a we wrześniu – 4381 maluchów. Biorąc pod uwagę cały poprzedni rok, dokładnie 45 004 noworodków zostało zarejestrowanych w bazie z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Na popularności zyskała też e-usługa umożliwiające zameldowanie lub wymeldowanie się. W 2019 roku Polacy skorzystali z niej 63 237 razy. W tym przypadku rekordowe były wrzesień (7560), październik (7540) i lipiec (6115).

Przez internet możemy także wnioskować o akty stanu cywilnego. Z tej e-usługi Polacy w ubiegłym roku skorzystali 52 882 razy. Najczęściej w lipcu – 5495 i we wrześniu – 5387.

533 348 – to natomiast liczba pism ogólnych, które w 2019 roku Polacy wysłali do urzędów.

Prawo jazdy w telefonie w 2020 r

- W 2020 roku wprowadzimy nowe e-usługi adresowane do kierowców. Pracujemy m.in. nad prawem jazdy, którego nie będziemy musieli wozić ze sobą, bo będziemy je mieli w telefonie – zapowiada minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Kierowcy to jedna z grup, które najchętniej korzysta z usług cyfrowych. W rankingu najlepiej wypadła możliwość sprawdzenia historii pojazdu. W 2019 roku Polacy skorzystali z niej 129 859 339 razy! Rekordowe miesiące? Maj – 16 621 204 sprawdzenia, kwiecień – 14 576 111 sprawdzeń, grudzień – 12 120 444 sprawdzenia.

Kolejna ulubiona e-usługa kierowców to możliwość sprawdzenia online liczby punktów karnych. Przez 12 miesięcy 2019 roku Polacy skorzystali z niej dokładnie 535 814 razy. Ile punktów mamy na koncie najczęściej sprawdzaliśmy w lutym (69 516), marcu (54 004) i maju (49 124).