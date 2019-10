Używane dyski twarde - ciekawe źródło informacji o poprzednim właścicielu

Badanie, zlecone przez firmę Comparitech i przeprowadzone przez University of Hertfordshire, miało sprawdzić, jak dokładny jest proces czyszczenia dysków twardych przed ich sprzedażą. Naukowcy przeprowadzili serię testów na próbie 200 używanych dysków twardych, które zostały zakupione m.in. w sklepach internetowych. Okazało się, że prawie 60% tych dysków nadal zawierało poufne informacje byłych właścicieli.

Ciekawostki z dysków twardych

Na urządzeniach znaleziono m.in. skany paszportów i praw jazdy, wyciągi bankowe, dokumenty podatkowe, wnioski wizowe, a nawet zdjęcia o charakterze intymnym. Badanie wykazało, że tylko 26% dysków zostało poprawnie wyczyszczonych i nie można z nich odzyskać danych, a kolejne 16% wykazywało cechy uszkodzenia i nie można było odczytać żadnych informacji. Co do pozostałej części - dane można było odzyskać z różnym stopniem trudności. Niepokojące jest to, że co szósta osoba nie próbowała w ogóle usunąć swoich danych.

Podobne analizy przeprowadzono w 2007 r. Wówczas badacze byli w stanie odzyskać dane z 38% zakupionych używanych twardych dysków. Co więcej, około 40% badanych wtedy dysków wykazywało cechy uszkodzenia i nie można było z nich odczytać żadnych informacji.

Jak skutecznie usunąć dane z dysków twardych?

Przed sprzedażą dysku warto skorzystać z jednego z dostępnych za darmo w Internecie narzędzi, które wielokrotnie nadpisze dysk losowymi ciągami zer i jedynek. Uniemożliwi to odzyskanie pierwotnie zapisanych na nim danych. Oczywiście przed taką czynnością należy wykonać kopię wszystkich znajdujących się na dysku wartościowych dla nas plików. Komplementarnym rozwiązaniem jest szyfrowanie zawartości dysku, które zabezpiecza nasze dane przed niepowołanym dostępem.

Źródło: ESET