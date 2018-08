Uważaj na oszustwo na "wsparcie techniczne"

Dane statystyczne zebrane przez firmę G DATA pokazują, że oszustwa związane z kontaktem rzekomych pracowników wsparcia technicznego to w obecnym czasie “popularne” zagrożenie. Użytkownikom wmawia się, że ich komputery zostały zainfekowane przez wirusy lub występuje inne zagrożenie bezpieczeństwa, a co za tym idzie, konieczne jest przeprowadzenie kosztownego czyszczenia dysku.

W lipcu tego roku, systemy producenta oprogramowania antywirusowego wykryły i zablokowały kilka tysięcy potencjalnych ataków (incydenty miały miejsce codziennie).

W celu zilustrowania potencjalnego zagrożenia użytkownikom przedstawia się różne standardowe narzędzia systemu Windows, takie jak np. narzędzie wiersza poleceń Netstat. Oszuści twierdzą, że występują „zdalne adresy IP”, które mogę uzyskać dostęp do komputera zainfekowanego przez wirusy – co jest kompletną nieprawdą. W niektórych przypadkach w wierszu poleceń wyświetlany jest przypadkowy tekst – napisany czerwoną czcionką w celu przyciągnięcia uwagi. Żadna z tych prezentacji nie przedstawia prawdziwych zagrożeń bezpieczeństwa.

Oszuści zazwyczaj wywierają presję psychiczną na potencjalnych ofiarach po to, by podpisały one umowę wsparcia technicznego. Płatność należy zazwyczaj wykonać przy pomocy takich alternatywnych metod jak np. karty przedpłacone iTunes.

Jak nie dać się oszukać?

Nie należy pod żadnym pozorem dzwonić na otrzymany numer infolinii. Często okno otwarte przez przypadek w przeglądarce można zamknąć, wykorzystując task managera. Jeśli użytkownik odbierze połączenie, powinien natychmiast się rozłączyć i nie podawać żadnych danych osobowych. Prawdziwi technicy firmy Microsoft nie wykonują takich połączeń. Pod żadnym pozorem nie należy zezwolić na żądany zdalny dostęp do komputera za pośrednictwem takich narzędzi jak np. Teamviewer.

Źródło: G DATA