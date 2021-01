Uwaga na strony podszywające się pod serwis internetowy Poczty Polskiej

Rośnie liczba osób kupujących za pośrednictwem internetu, a wraz z nimi zwiększa się ryzyko kradzieży danych lub pieniędzy. Oszuści nie próżnują wykorzystując także markę Poczty Polskiej. Przestępcy podszywają się pod PP i „w jej imieniu” kierują do klientów wiadomości nakłaniające do kliknięcia w podejrzany link, podobny do adresu prawdziwej strony internetowej należącej do operatora.