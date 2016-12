Uwaga na Doladuj.eu. Zamiast doładowania dostaniesz... aktywację

Czytelnicy zwrócili nam uwagę na serwis Doladuj.eu, który na pierwszy rzut oka wygląda tak, jakby oferował doładowania do telefonów. W rzeczywistości oferuje coś innego. Pomyśleliśmy, że warto go opisać, bo w przyszłości może przybywać tego typu serwisów w polskiej sieci, a można mieć poważne zastrzeżenia co do ich uczciwości.

Gdy odwiedzimy serwis Doladuj.eu, zobaczymy formularz do rzekomego doładowania. Trzeba wybrać kwotę, wpisać numer telefonu i już jesteśmy przenoszeni na stronę płatności. Wygląda to tak jak na zrzucie poniżej.



Zrzut strony Doladuj.eu

Na doładowanie to trzeba zapracować!

Może się wydawać, że po dokonaniu płatności otrzymamy doładowanie, ale tak wcale nie będzie. Mówi o tym regulamin serwisu, ale oczywiście mało kto czyta regulamin przed doładowaniem.

Regulamin mówi o dokonywaniu "aktywacji" w serwisie. Ta aktywacja następuje "za pośrednictwem płatności internetowej", tak więc jeśli skorzystacie z Doladuj.eu i zapłacicie, zyskacie tylko status "Użytkownika Aktywnego". Doładowanie to o wiele trudniejsza sprawa. Oto cytat z regulaminu:

5. Doładowanie następuję w chwili kiedy Użytkownik Aktywny zgromadzi 3-krotność kwoty doładowania przez Użytkowników Poleconych. Zasilenie konta telefonicznego realizowane jest w ciągu 7 dni roboczych.

To już właściwie wszystko wyjaśnia. Ten serwis najwyraźniej działa tak, że najpierw wpłacasz kwotę doładowania, a następnie musisz zapracować na to doładowanie, przyciągając kolejne osoby. Jak łatwo się domyślić, ten układ nie jest najbardziej korzystny ani dla Użytkownika Aktywnego, ani dla Poleconego.

"Spółka PrePaid SA"

Usługa Doladuj.eu jest świadczona przez firmę PrePaid SA, która (według regulaminu) jest "spółką" mającą siedzibę przy ulicy Świętokrzyskiej 30 lok. 63, 00-116 Warszawa. Słowo "spółka" i literki "SA" mają najwyraźniej sugerować, że jest to poważna spółka akcyjna. W rzeczywistości CEIDG mówi nam, że pod wskazanym adresem działa mała firma PrePaid SA Norbert Błażejczyk.

Uwaga! Prawa autorskie!

Firma PrePaid SA Norbert Błażejczyk bardzo ceni sobie swoje prawa autorskie. W regulaminie znajduje się zapis o tym, że "Jakiekolwiek korzystanie z treści Serwisu (domeny, szaty graficznej) bez zezwolenia Administratora stanowi naruszenie autorskich praw".

Takie zapisy o prawach autorskich są typowe dla serwisów o wątpliwej uczciwości. Zazwyczaj ich twórcy liczą ona to, że zapis w regulaminie powstrzyma dziennikarza, blogera lub użytkownika forum przed opisaniem serwisu, pokazaniem zrzutu ekranowego, wymienieniem nazwy w artykule itd. Na podstawie podobnych zapisów redaktorzy Dziennika Internautów byli niejednokrotnie straszeni pozwami z tytułu naruszenia praw autorskich. Oczywiście było to działanie mające na celu zablokowanie publikacji, a nie ochronę praw twórcy. Na swój sposób było to zabawne :)

Zawsze chętnie pomagamy

Głównym naszym celem jest oczywiście pomoc internautom oraz pomoc twórcom serwisu Doladuj.eu (sic!). Skoro twórcy Doladuj.eu nie byli w stanie umieścić na stronie rzetelnej informacji o usłudze, poświęcamy im osobny artykuł i robimy to za nich. Zawsze chętnie pomagamy takim przedsiębiorcom.

Internautów ostrzegamy i to nie tylko przed tą jedną stroną. Z doświadczenia wiemy, że może pojawić się wielu naśladowców albo jeden przedsiębiorca będzie uruchamiał wciąż podobne serwisy.