Unijna reforma prawa autorskiego może naruszyć wolność słowa i prawo do informacji

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy, który zmusiłby serwisy internetowe, które udostępniają i przechowują treści generowane przez użytkowników (takie jak platformy służące do dzielenia się filmami i zdjęciami, a nawet blogi), do wykorzystywania specjalnego oprogramowania filtrującego. Proponowane zmiany mogą doprowadzić do nadmiernego filtrowania i usuwania zamieszczonych treści oraz do stałego monitorowania aktywności użytkowników w sieci. Warunki te naruszałyby wolność słowa, wolność informacji, a także prawo do prywatności.