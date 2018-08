Ufamy GAFA, ale danych do bankowości im nie podamy

Wchodząca w tym roku w życie unijna dyrektywa PSD2 wprowadza i reguluje przepisy dotyczące podmiotów, które po otrzymaniu danych do logowania w bankowości internetowej klienta, będą mogły inicjować w jego imieniu płatność w określonej kwocie do określonego odbiorcy. Takimi podmiotami mogą zostać np. sklepy internetowe czy firmy technologiczne.

Zdrowy dystans?

Z dużym dystansem podchodzimy do udostępniania swoich danych bankowych podmiotom zewnętrznym. Jest na to gotowych zaledwie 12% respondentów badania “Podejście Polaków do fintechu”. Choć warto dodać, że w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł odsetek osób, które nie mają zdania na ten temat (z 34 do 38% wskazań).



Co trzecia osoba spośród tych, które byłyby gotowe udostępnić swoje dane do logowania deklaruje, że mogłaby je udostępnić innemu bankowi (33%). W dalszej kolejności: zaufanemu sklepowi internetowemu (24%), firmie telekomunikacyjnej (23%), operatorowi płatności (19%). Najmniej chętnie udostępnimy te dane takim podmiotom jak Google czy Facebook (8%).



Niebankowe usługi finansowe w Polsce

Banki wciąż mają w Polsce duży kredyt zaufania. Ufa im 73% badanych, podczas gdy koncernom technologicznym - 44% (wzrost o 3% w porównaniu do ubiegłego roku).



Zaledwie 7% Polaków jest gotowych skorzystać z usług finansowych oferowanych przez inne niż finansowe instytucje. Jest to mniej niż w ubiegłym roku. Ciekawe wnioski płyną jednak z analizy odpowiedzi negatywnych i neutralnych. W ciągu dwóch lat odsetek osób deklarujących, że na pewno nie skorzystają z niebankowych usług finansowych spadł z 81 do 44%, a tych niezdecydowanych wzrósł z 13 do 48%.



Osoby deklarujące gotowość do korzystania z niebankowych usług finansowych najchętniej skorzystają z produktów globalnych firm technologicznych (należy jednak pamiętać o niewielkiej liczebności próby, poniżej 100 osób).



W ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie zmalał także odsetek osób deklarujących, że nie udostępnią żadnych danych osobowych, aby otrzymać korzystniejszą ofertę finansową (z 54 do 27%). Nadal najbardziej chronimy swoje dane logowania do banku oraz, co ciekawe, informacje z mediów społecznościowych.

Pełny raport “Podejście Polaków do fintechu” udostępniono za pośrednictwem tej strony.



Źródło: Blue Media