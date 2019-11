Uczelnie i Ministerstwo Cyfryzacji będą kształcić specjalistów gospodarki cyfrowej.

Ministerstwo Cyfryzacji stawia na kształcenie specjalistów gospodarki cyfrowej. Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) to kolejny krok we wspieraniu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych. W środę minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia AI Tech.