Twojego bloga nikt nie czyta? Poznaj 6 wskazówek, jak to zmienić!

Zgodnie z badaniem „Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku”, przeprowadzonym przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej (n=1842), dziś z internetu korzysta 2/3 Polaków. 24 proc. z nich odwiedza blogi, w tym przede wszystkim hobbystyczne oraz te poświęcone zdrowiu, urodzie i sportowi.

O ogromnym wpływie blogosfery mówi także raport „B(v)log Power”, zrealizowany przez Mobile Institute pod koniec 2014 roku na zlecenie PSBV. Zgodnie z wynikami, przekazy tworzone przez blogerów i vlogerów docierają do blisko 11 mln osób! Co więcej, 1/4 internautów traktuje blogi i vlogi jako zaufane źródło informacji zakupowej, a 33 proc. deklaruje dokonanie zakupu konkretnego produktu pod wpływem informacji tam zamieszczonych.

Zatem co zrobić, by odbiorca twojego bloga stał się kupującym klientem? Jak wykorzystać blogosferę do promocji firmy i marek? Co zrobić, a czego unikać, by prowadzić poczytnego bloga firmowego? Sprawdź!

1. Jeszcze zanim zaczniesz…

Odpowiedz sobie na pytania: Po co chcesz prowadzić bloga, kto będzie go pisał, kto będzie czytelnikiem i jak będziesz mierzyć sukces projektu? Blog musi wpisywać się w szerszą strategię komunikacji i marketingu twojej marki, bo tylko wówczas przyniesie pożądane rezultaty.

Powodów jest wiele… choćby taki, że „Poznając bliżej czytelnika, masz szansę dowiedzieć się, jakich produktów bądź usług szuka, na co zwraca szczególną uwagę oraz co go przekonuje do finalizacji transakcji...” – jak pisze na swoim blogu Dawid Kopicki. I ma rację, choć to zaledwie jeden z wymienianych przez niego argumentów. Z kolei Barbara Stawarz, polska guru do spraw content marketingu, wymienia krótko i konkretnie: „wzmocnienie pozycji w wyszukiwarkach, budowa pozycji eksperta w swojej dziedzinie oraz konwersja i sprzedaż”.

Zanim więc przystąpisz do pisania bloga, sformułuj jego cele, zarówno wizerunkowe, np. bloga będzie czytać 5 tys. osób miesięcznie, jak i sprzedażowe, np. blog będzie generować min. 100 leadów miesięczne. Możesz też postawić przed sobą cele badawcze, np. pozyskanie 30 ankiet miesięcznie.

2. Pisz o tym, co ważne teraz

Blog firmowy to źródło bieżącej informacji o marce i ofercie, jednak by przekonać czytelnika do podjęcia konwersji i zakupu, jego content musi być obiektywny oraz odpowiadać na aktualne trendy. Zanim więc stworzysz inspirujący temat, sprawdź, czego dokładnie twój klient szuka w internecie. Zwróć przy tym uwagę, że zgodnie z badaniem „Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku” jedną z głównych funkcji czytania blogów jest chęć bycia na bieżąco w informacjami w danej tematyce (19 proc.), możliwość relaksu (19 proc.), szansa zyskania wiedzy sprawdzonej i wypróbowanej przez kogoś innego (16 proc.), a także dostęp do treści, których nie ma w żadnych innych mediach (10 proc.). Wiedz też, że internauci szukają praktycznych porad i wskazówek (61 proc.) oraz informacji związanych z pracą i nauką (53 proc).

Wybierając frazy, wokół których zbudujesz treści, stawiaj na te o wynikach wyszukiwania oscylujących pomiędzy 10 a 150 tys. - Nie ma sensu zwracać uwagę na słowa kluczowe, które mają raptem kilkaset zapytań, jak i te powyżej 150 tys., z którymi naprawdę trudno rywalizować - radzi Artur Pajkert z firmy hostingowej Hekko.pl. By sprawdzić, jakie frazy cieszą się optymalną popularnością, wykorzystaj więc Trendy Google oraz Planer słów kluczowych Google z pakietu AdWords. Pomocne może okazać się także narzędzie Buzzumo, śledzące aktualne trendy.

Myśląc o zawartości firmowego bloga, rozważ przykładowe kierunki rozwijania treści:

Jak twój produkt rozwiązuje problemy klienta lub coś ułatwia?

Jakie są typowe sposoby używania twojego produktu?

Jakie są odpowiedzi na często zadawane pytania?

Jak to powstaje – jak to działa?

Historia najdziwniejszej reklamacji.

Kit czy mit?

Ciekawostka miesiąca.

Wywiad z Klientem.

Najlepsze branżowe praktyki.

Aktualności z życia firmy.

Promocje i konkursy.

Inne…

Jak widać, jest naprawdę wiele typów treści, które mogą znaleźć się na firmowym blogu.

3. Nie pisz tylko dla siebie

„Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy”, powiedział Stuart Henderson. Dlatego, jeżeli tworzysz ciekawy content, nie bój się transmedialności, czyli wykorzystywania różnych kanałów komunikacji do budowania i zwiększania zasięgu bloga. Pamiętaj, że zgodnie z badaniem „B(v)log Power”, 16 proc. internautów za przyczynę niekonsumowania treści na blogu czy vlogu wskazuje nieświadomość jego istnienia. Warto to zmienić, np. pokazując się w mediach społecznościowych, z których dziś korzysta 60 proc. użytkowników internetu (badanie „Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku”).

By wypromować blog, sięgaj po narzędzia do monitoringu marki i analizuj zasoby internetu, reagując poprzez dodawanie komentarzy zawierających linki odsyłające do bloga. Korzystaj też z kampanii w sieci wyszukiwania Google AdWords oraz sieci reklamowej Facebook, dzięki którym wyświetlisz swój artykuł szerokiej publice. Jeżeli nie potrafisz prowadzić takich kampanii, zleć działania agencji zewnętrznej. Koszty nie muszą być wysokie, za to efekty w postaci większej widoczności bloga w wyszukiwarce oraz lepszego wskaźnika konwersji będą zauważalne już w pierwszym miesiącu działań.

4. Pisz obrazami

Każdy artykuł czy case study na blogu może stanowić fascynującą historię, którą łatwo zabijesz złą, utrudniającą czytanie konstrukcją. By zamienić elaborat w lekką historię, odejdź od stereotypowych standardów. Zamiast tego pracuj obrazkami oraz materiałami wideo, w których zastosujesz alternatywny opis z wyszukiwaną frazą. Wykorzystaj narzędzia do tworzenia infografik, darmowe bazy zdjęć lub nagrywaj krótkie filmy, dzięki którym zilustrujesz pisane słowa.

Pamiętaj, że komunikacja obrazkowa i video marketing będą jednym z wiodących trendów najbliższych miesięcy. Pozwolą utrzymać uwagę czytelnika, o którą dziś najtrudniej. Poza tym, im ciekawsza treść, tym większa szansa, że czytelnik udostępni link innym użytkownikom (zgodnie z badaniem „Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku”, robi to 20 proc. internautów) lub doda komentarz pod wpisem (24 proc.).

5. Pisz o i z innymi

Nic nie stoi na przeszkodzie, byś dołączył do grona najlepszych, szczególnie że w blogosferze firmowej łatwo się wyróżnić. Konkurencja nadal nie jest silna, tym lepiej można wykorzystać daną w ten sposób szansę. Gdy twój blog jest już wypełniony interesującym contentem, uzyskuje stosunkowo dobry zasięg, postaw na influencer marketing. Znajdź osobę opiniotwórczą w twoim środowisku, która zgodzi się na wywiad czy udzielenie kilku wypowiedzi, które następnie umieścisz w swoim artykule. Nie chodzi o kolokwialne „ślizganie się czyimś kosztem”, ale merytoryczne wsparcie, w którym każdy pomoże, jeżeli będzie służyło merytoryce a nie kryptoreklamie.

Gdy w grę nie wejdzie darmowa współpraca – zapłać za poświęcony czas, w końcu nie ma w tym nic złego. Pamiętaj, że twoi czytelnicy potrzebują rozmów na tematy ważne, a takim wywiadem dasz im treści o wysokiej jakości.

6. Zainwestuj w techniczną stronę bloga

Na koszty będą składać się: rejestracja domeny, hosting, czyli miejsce na serwerze oraz ewentualnie koszty zakupu lub opracowania oprawy graficznej (choć na początek wystarczy gotowa szata, wybrana z tysięcy dostępnych w sieci bezpłatnych szablonów WordPressa). Z kolei, gdy masz już stronę firmową (a zatem hosting i domenę) nie musisz kupować osobnych. – Dobry hosting ze świetną obsługą klienta można dziś w Polsce mieć za 49,99 zł brutto na rok. W pakiecie otrzymuje się też opcje dodatkowe, jak np. autoinstalator, dzięki któremu szybko i bez posiadania wiedzy technicznej założy się własny blog. W dzisiejszych czasach zakładanie bloga nie nadwyręża zatem ani finansowo, ani czasowo – tłumaczy Jakub Dwernicki, prezes Hekko.pl.

Pamiętaj, że by blog firmowy odniósł sukces, nie wystarczy tylko lekkie pióro. Liczy się dobry pomysł, regularność w dodawaniu treści oraz optymalna strategia ich dystrybucji. Jednak dobrze prowadzony blog będzie potrafił pięknie odwdzięczyć się - lepszą rozpoznawalnością marki, eksperckim wizerunkiem czy wreszcie konkretnymi konwersjami.

Zuzanna Taraszewska