Trwa sezon na phishing. Jak chronić się przed tym niebezpieczeństwem?

Rozważ zastosowanie rozwiązań filtrujących sieć, które pomagają zablokować dostęp do stron phishingowych.

Pomyśl o Single Sign On. Im mniej danych dostępowych muszą pamiętać użytkownicy, tym mniej chętnie dzielą się nimi w aplikacjach, rzadziej tworzą słabe hasła i przechowują je w mało bezpieczny sposób.

Niektóre rozwiązania mailowe mają już wbudowany przycisk phish alert do powiadamiania IT o podejrzanej aktywności. Jeśli Twój email nie ma takiej automatyzacji, poinstruuj użytkowników, aby zadzwonili do helpdesku czy zespołu bezpieczeństwa.