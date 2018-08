TOP 5 aplikacji mobilnych polskich miast - ranking subiektywny

1. Paryż Północy, czyli niezwykły spacer po Szczecinie

Pierwsze miejsce w rankingu stworzonym przez Agnieszkę Frąckowiak z Grupy Me & My Friends zajęła szczecińska aplikacja „Visit Szczecin”, która nie jest jedynie suchym informatorem, ale obszernym przewodnikiem z ciekawą funkcjonalnością rozszerzonej rzeczywistości. Narzędzie to ułatwia wybór hotelu, podaje lokalizację najbliższej restauracji, kawiarni czy klubu, wskazuje muzea, teatry, miejsca rozrywki i rekreacji. Ponadto „Visit Szczecin” pozwala na wygenerowanie gotowego szlaku pieszej wycieczki, z miejsc wybranych przez użytkownika, przedstawiając plan na interaktywnej mapie. Aplikacja dostępna jest w języku polskim, angielskim i niemieckim.

2. Historyczny Kraków z Teofilą

W 2017 roku do Krakowa przyjechało prawie 13 mln turystów. To najchętniej odwiedzane miasto w Polsce. Jeżeli także się tam wybieracie, to ciekawie byłoby spojrzeć na przestrzeń miejską z historycznej perspektywy. Taką możliwość daje Wam „Żydowski Kraków śladami Teofili Silberring” czyli wyjątkowa aplikacja-spacerownik, dzięki której każdy ma okazję poznać obraz dorastania w Krakowie, walki o przetrwanie w czasie Holokaustu oraz powrotu do życia i ukochanego miasta. Historia Tosi dostępna jest w czterech wersjach językowych: po polsku, angielsku, niemiecku i hebrajsku.



3. Józef Piłsudski i Maria Dąbrowska przewodnikami po Warszawie

Drugim najchętniej odwiedzanym przez turystów miastem jest Warszawa. Prawie 10 milionów osób rocznie zwiedza stolicę Polski. Teraz dzięki aplikacji „Wasza Warszawa 1918/2018” turyści mogą przespacerować się po Warszawie z 1918 roku. Aplikacja powstała z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyznaczy trasy zwiedzania, przedstawi najważniejsze miejsca i postaci na archiwalnych nagraniach, a także zaproponuje udział w grach miejskich i quizach. W zwiedzaniu Warszawy towarzyszą twórcy niepodległości, a także zasłużeni dla miasta pisarze, sportowcy, aktorzy, wybitni naukowcy i architekci. Należą do nich m.in. Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Julian Tuwim, Janusz Korczak, Maria Dąbrowska, Janusz Kusociński czy Piotr Drzewiecki – pierwszy prezydent Warszawy w II Rzeczypospolitej. Aplikacja jest dostępna w języku polskim.



4. Kopiec Tatarski z apką - czyli Przemyśl mobilny

Moda na zwiedzanie Polski południowo-wschodniej nie słabnie. Przemyśl to malowniczo położone nad Sanem miasto, niedaleko granicy z Ukrainą. Obiekty w aplikacji „Przemyśl mobilny” zostały podzielone według przejrzystych kategorii (np. gastronomia, noclegi, kultura i sztuka, sport i rekreacja). Ułatwia to poszukiwanie informacji gdzie można w Przemyślu coś zjeść, przenocować, jak spędzić czas wolny czy zaplanować weekend. Praktyczny planer pozwala turyście wybrać interesującą go atrakcję poprzez dodanie odpowiedniego obiektu lub wydarzenia do kalendarza i zaplanowanie np. weekendowego pobytu w Przemyślu. Dzięki opcji „pokaż trasę” aplikacja pokaże nam drogę do wybranego obiektu. Aplikacja "Przemyśl mobilny" jest dostępna w języku polskim i angielskim.



5. Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy

Bydgoszcz jest piątym najchętniej odwiedzanym przez zagranicznych turystów miastem w Polsce (wg serwisu Trip Advisor). Jak poruszać się po Wenecji Bydgoskiej podpowie aplikacja „Bydgoszcz - Mobilny Przewodnik”. Narzędzie to ułatwia turystom pozyskiwanie niezbędnych informacji dotyczących miasta, ale sprawi również, że poznawanie Bydgoszczy stanie się niezapomnianą zabawą. Odwiedzający miasto dzięki aplikacji mogą śledzić ofertę wydarzeń, wziąć udział w grach miejskich czy skorzystać z przykładowych tras zwiedzania. Jedna z nich zaprowadzi Was osobliwego muzeum z tytułu tego akapitu. Aplikacja „Bydgoszcz - Mobilny Przewodnik” jest dostępna w języku polskim i angielskim.



Autorka: Agnieszka Frąckowiak, Grupa Me & My Friends